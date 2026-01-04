Рейтинг@Mail.ru
Коростелев является реальным претендентом на медаль ОИ, считают в Норвегии
Лыжные гонки
 
19:02 04.01.2026
Коростелев является реальным претендентом на медаль ОИ, считают в Норвегии
Российский лыжник Савелий Коростелев становится реальным претендентом на олимпийскую медаль, заявил РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян... РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Коростелев является реальным претендентом на медаль ОИ, считают в Норвегии

Сальтведт из NRK считает Коростелева реальным претендентом на медаль ОИ

Савелий Коростелев
Савелий Коростелев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский лыжник Савелий Коростелев становится реальным претендентом на олимпийскую медаль, заявил РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.
В воскресенье Коростелев занял четвертое место в масс-старте на 10 километров свободным стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия) и стал восьмым в общем зачете.
Коростелеву не хватило 0,1 секунды, чтобы попасть в спринт на "Тур де Ски"
3 января, 15:22
"Было очень интересно наблюдать за жестоким финальным этапом "Тур де Ски" сегодня. И за Коростелевым в частности. Потому что после Давоса он сделал значительные шаги в правильном направлении. Он выглядит более сильным, собранным и был так близок к тому, чтобы впервые подняться на пьедестал почета", - сказал Сальтведт.
"Ему еще многое предстоит сделать, но за очень короткое время он стал очень близок к тому, чтобы стать реальным претендентом на медаль Олимпийских игр. Прямо сейчас я бы оценил дистанцию 10 км как его лучший шанс", - добавил Сальтведт.
По его словам, Коростелев очень успешно адаптировался к международному уровню. "Следующий месяц может стать решающим. Теперь мы возвращаемся к тренировкам и пытаемся набрать максимальную форму перед Олимпиадой. Те, кто сделает это наилучшим образом, завоюют медали", - уточнил журналист.
Сделал Большунова и прорвал изоляцию: кто такой Савелий Коростелев
12 декабря 2025, 19:14
 
