Коростелев является реальным претендентом на медаль ОИ, считают в Норвегии
2026-01-04T19:02:00+03:00
лыжные гонки
спорт
италия
давос
савелий коростелев
тур де ски
норвегия
италия
давос
норвегия
Коростелев является реальным претендентом на медаль ОИ, считают в Норвегии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский лыжник Савелий Коростелев становится реальным претендентом на олимпийскую медаль, заявил РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.
В воскресенье Коростелев
занял четвертое место в масс-старте на 10 километров свободным стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия
) и стал восьмым в общем зачете.
"Было очень интересно наблюдать за жестоким финальным этапом "Тур де Ски" сегодня. И за Коростелевым в частности. Потому что после Давоса
он сделал значительные шаги в правильном направлении. Он выглядит более сильным, собранным и был так близок к тому, чтобы впервые подняться на пьедестал почета", - сказал Сальтведт.
"Ему еще многое предстоит сделать, но за очень короткое время он стал очень близок к тому, чтобы стать реальным претендентом на медаль Олимпийских игр. Прямо сейчас я бы оценил дистанцию 10 км как его лучший шанс", - добавил Сальтведт.
По его словам, Коростелев очень успешно адаптировался к международному уровню. "Следующий месяц может стать решающим. Теперь мы возвращаемся к тренировкам и пытаемся набрать максимальную форму перед Олимпиадой. Те, кто сделает это наилучшим образом, завоюют медали", - уточнил журналист.