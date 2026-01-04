Министр Культуры Любимова исполнила новогоднее желание мальчика из Москвы

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова в рамках акции "Ёлка желаний" исполнила мечту семнадцатилетнего Владимира из Москвы, который очень хотел попробовать себя в качестве диктора метро.

Кроме того, для мальчика была организована обзорная экскурсия по музею "АТОМ", где он познакомился с историей атомной отрасли: узнал о "Советском атомном проекте" и Лаборатории Nº 2, увидел макеты первой атомной бомбы РДС-1 и Царь-бомбы. Затем Владимир перешёл к эпохе мирного атома: осмотрел проекты советских учёных (от дирижабля "Атомный властитель неба" до ледокола "Ленин"), познакомился с современными атомными технологиями, в том числе с моделью водо-водяного реактора "Атомная симфония".