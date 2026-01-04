"Лос-Анджелес" в серии буллитов обыграл "Миннесоту" в матче НХЛ

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Лос-Анджелесе, завершилась победой хозяев со счетом 5:4 (1:1, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0). У победителей шайбы забросили Адриан Кемпе (7-я минута), Кори Перри (37), Куинтон Байфилд (45) и Самуэль Хелениус (53), победный буллит реализовал Брандт Кларк. В составе "Уайлд" отличились Джейкоб Миддлтон (9), Йоэль Эрикссон Эк (39), Брок Фейбер (48) и Мэтт Болди (58), результативными передачами отметились россияне Кирилл Капризов и Данила Юров.
04 января 2026 • начало в 05:00
Закончен (Б)
06:08 • Адриан Кемпе
(Анже Копитар, Алекс Лаферьер)
36:57 • Кори Перри
44:54 • Квинтон Байфилд
52:09 • Самуэль Хелениус
65:01 • Адриан Кемпе (П)
65:01 • Брандт Кларк (П)
08:28 • Якоб Миддлтон
38:23 • Юэль Эрикссон Эк
47:33 • Брок Фабер
57:03 • Мэттью Болди
(Брок Фабер, Маркус Фолиньо)
65:01 • Мэттью Болди (П)
"Миннесота" с 58 очками идет на втором месте в Центральном дивизионе. "Лос-Анджелес" (43) занимает пятую позицию в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче "Ванкувер Кэнакс" на своем льду в овертайме уступил "Бостон Брюинз" со счетом 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1).
