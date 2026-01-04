Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан второй звездой дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте организации.
В ночь на воскресенье в матче против "Сан-Хосе Шаркс" (7:3) Кучеров забросил шайбу и сделал четыре передачи, продлив личную результативную серию до семи игр. Нападающий "молний" восьмой раз в карьере в чемпионатах НХЛ набрал пять очков за матч и догнал по этому показателю форварда "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, повторив рекорд среди российских игроков.
04 января 2026 • начало в 00:00
Завершен
10:50 • Павол Регенда
(Тимоти Лильегрен, Macklin Celebrini)
29:50 • Павол Регенда
56:11 • Павол Регенда
02:37 • Брэйден Пойнт
(Maxwell Crozier, Никита Кучеров)
04:08 • Даррен Рэддиш
06:46 • Брэндон Хагель
(Джейк Гентцель, Charles-Edouard D'Astous)
22:49 • Даррен Рэддиш
23:55 • Доминик Джеймс
34:08 • Никита Кучеров
36:53 • Даррен Рэддиш
Первой звездой дня стал нападающий "Торонто Мейпл Лифс" Остон Мэттьюс, который забросил две шайбы в игре против "Нью-Йорк Айлендерс" (3:4, в овертайме). Американский форвард достиг отметки в 421 гол в карьере в составе "Мейпл Лифс" и установил новый клубный рекорд по заброшенным шайбам в "регулярках" лиги, превзойдя достижение Матса Сундина (420 голов).
Звание третьей звезды дня досталось защитнику "Нью-Йорк Айлендерс" Мэттью Шеферу, забросившему две шайбы в игре против "Торонто", одна из которых стала победной в овертайме.