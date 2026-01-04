Рейтинг@Mail.ru
СМИ: КСИР арестовал двух девушек-организаторов беспорядков в Исфахане - РИА Новости, 04.01.2026
00:25 04.01.2026
СМИ: КСИР арестовал двух девушек-организаторов беспорядков в Исфахане
СМИ: КСИР арестовал двух девушек-организаторов беспорядков в Исфахане - РИА Новости, 04.01.2026
СМИ: КСИР арестовал двух девушек-организаторов беспорядков в Исфахане
Сотрудники разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана арестовали двух девушек-организаторов...
СМИ: КСИР арестовал двух девушек-организаторов беспорядков в Исфахане

Tasnim: КСИР арестовал двух девушек-организаторов беспорядков в Исфахане

© AP Photo / Vahid SalemiЧлен Корпуса стражей исламской революции Ирана
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Сотрудники разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана арестовали двух девушек-организаторов беспорядков в городе Исфахан в центре страны, передает иранское агентство Tasnim.
"Разведка КСИР в Исфахане арестовала двух девушек-подростков, которые занимались организацией беспорядков в городе. Они получали поддержку из Германии и подстрекали людей к уничтожению административной собственности", - говорится в сообщении.
Акция протеста в городе Лордеган, Иран. 1 января 2026 - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
СМИ: вооруженные группы людей вышли на улицы на западе Ирана
Вчера, 02:35
Ранее иранские СМИ сообщали о перерастании мирных протестных акций в беспорядки и погромы, сопровождающиеся нанесением ущерба государственным, банковским и общественным заведениям, а также транспортной инфраструктуре. Участники выступлений чаще вступают в столкновения с полицией, скандируя уже не экономические, а политические лозунги. В ряде регионов появляются первые жертвы беспорядков. Например, в Куме погиб мальчик-подросток от взрыва ручной гранаты. Власти Ирана расценивают этот инцидент как попытку теракта.
Беспорядки, в основном, сконцентрированы в западных областях Ирана. Выступления организуют небольшие группы людей, вооруженные огнестрельным оружием и коктейлями Молотова. Власти Ирана указывают на роль иностранных спецслужб в разжигании социальных волнений в стране, влиянию подвергаются, как пишет, например, агентство Tasnim, молодежь от 18 до 25 лет.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Миссия Ирана в ООН отвергла угрозы США на фоне протестов
Вчера, 02:26
 
В миреИранИсфаханГермания
 
 
