В Крыму назвали ключевое условие для мира на Украине - РИА Новости, 04.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:48 04.01.2026 (обновлено: 15:40 04.01.2026)
В Крыму назвали ключевое условие для мира на Украине
В Крыму назвали ключевое условие для мира на Украине
В Крыму назвали ключевое условие для мира на Украине
Ключевым условием для приближения мира на Украине является успех российской армии в зоне проведения специальной военной операции, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 04.01.2026
В Крыму назвали ключевое условие для мира на Украине

Константинов назвал победу России в СВО ключевым условием для мира

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Ключевым условием для приближения мира на Украине является успех российской армии в зоне проведения специальной военной операции, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Вооруженные силы РФ ведут наступление почти по всему фронту в зоне СВО. При этом президент России Владимир Путин поручил в 2026 году продолжить работу по созданию зоны безопасности вдоль приграничных регионов.
«

"Ключевое условие приближения мира — успехи российской армии. Они формируют соответствующую моральную атмосферу и в рядах ВСУ, и в целом в украинском обществе", — сказал Константинов.

Кроме того, по его словам, завершение украинского конфликта приближает стремительная деградация инфраструктуры на территории Украины, коррупционные скандалы, которые все явственнее обозначают сущность киевского режима.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Герасимов рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО
31 декабря 2025, 07:12
 
