В Крыму назвали ключевое условие для мира на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Ключевым условием для приближения мира на Украине является успех российской армии в зоне проведения специальной военной операции, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Вооруженные силы РФ ведут наступление почти по всему фронту в зоне СВО. При этом президент России Владимир Путин поручил в 2026 году продолжить работу по созданию зоны безопасности вдоль приграничных регионов.

« "Ключевое условие приближения мира — успехи российской армии. Они формируют соответствующую моральную атмосферу и в рядах ВСУ, и в целом в украинском обществе", — сказал Константинов.