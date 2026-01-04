https://ria.ru/20260104/krym-2066317051.html
В Крыму назвали ключевое условие для мира на Украине
2026-01-04T08:48:00+03:00
2026-01-04T08:48:00+03:00
2026-01-04T15:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир константинов
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Ключевым условием для приближения мира на Украине является успех российской армии в зоне проведения специальной военной операции, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Вооруженные силы РФ ведут наступление почти по всему фронту в зоне СВО. При этом президент России Владимир Путин поручил в 2026 году продолжить работу по созданию зоны безопасности вдоль приграничных регионов.
«
"Ключевое условие приближения мира — успехи российской армии. Они формируют соответствующую моральную атмосферу и в рядах ВСУ, и в целом в украинском обществе", — сказал Константинов.
Кроме того, по его словам, завершение украинского конфликта приближает стремительная деградация инфраструктуры на территории Украины, коррупционные скандалы, которые все явственнее обозначают сущность киевского режима.