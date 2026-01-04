Коростелев стал четвертым в масс-старте на "Тур де Ски"

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в масс-старте на 10 километров свободным стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия).
Победу одержал норвежец Маттис Стенсхаген (33 минуты 25,5 секунды). Второе место занял француз Жюль Лапьер (+6,6 секунды), третьим стал норвежец Эмиль Иверсен (+20,4). Коростелев уступил победителю гонки 25,4 секунды.
Данная гонка идет в зачет пятого этапа Кубка мира. Коростелев занял восьмое место в общем зачете "Тур де Ски".
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Коростелев.