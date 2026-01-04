Рейтинг@Mail.ru
Коростелев стал четвертым в масс-старте на "Тур де Ски" - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
14:11 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/korostelev-2066343991.html
Коростелев стал четвертым в масс-старте на "Тур де Ски"
Коростелев стал четвертым в масс-старте на "Тур де Ски" - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Коростелев стал четвертым в масс-старте на "Тур де Ски"
Российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в масс-старте на 10 километров свободным стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме... РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T14:11:00+03:00
2026-01-04T14:11:00+03:00
лыжные гонки
спорт
италия
савелий коростелев
дарья непряева
спортивный арбитражный суд (cas)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897017638_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c62fc680e723773f59392ccdf26b9015.jpg
https://ria.ru/20260103/korostelev-2066205221.html
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897017638_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_a564575014b69b3c6a3d2e63ef6a9dbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, савелий коростелев, дарья непряева, спортивный арбитражный суд (cas)
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Спортивный арбитражный суд (CAS)
Коростелев стал четвертым в масс-старте на "Тур де Ски"

Российский лыжник Коростелев занял четвертое место в масс-старте на "Тур де Ски"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРоссийский лыжник Савелий Коростелев
Российский лыжник Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Российский лыжник Савелий Коростелев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в масс-старте на 10 километров свободным стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия).
Победу одержал норвежец Маттис Стенсхаген (33 минуты 25,5 секунды). Второе место занял француз Жюль Лапьер (+6,6 секунды), третьим стал норвежец Эмиль Иверсен (+20,4). Коростелев уступил победителю гонки 25,4 секунды.
Данная гонка идет в зачет пятого этапа Кубка мира. Коростелев занял восьмое место в общем зачете "Тур де Ски".
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Коростелев.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Коростелеву не хватило 0,1 секунды, чтобы попасть в спринт на "Тур де Ски"
3 января, 15:22
 
Лыжные гонкиСпортИталияСавелий КоростелевДарья НепряеваСпортивный арбитражный суд (CAS)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Динамо Минск
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Наполи
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Юнайтед
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Автомобилист
    5
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Спартак Москва
    6
    7
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Ливерпуль
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бетис
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Болонья
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    ФК Париж
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Даллас
    Монреаль
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Атлетико Мадрид
    1
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Коламбус
    Питтсбург
    4
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Флорида
    Колорадо
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала