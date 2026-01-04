В Москве после процедур в частной клинике умерла женщина

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено после того, как в частной московской клинике скончалась пациентка, сообщили в столичном главке СК.
По данным ведомства, 4 января в частной клинике в Токмаковом переулке у пациентки резко ухудшилось состояние после проведения медицинских и косметологических процедур. Женщина была госпитализирована, но скончалась в больнице.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В главке добавили, что сейчас следователи работают на месте происшествия. В ближайшее время будет правоохранители изымут служебную и медицинскую документацию, а также будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская.
В свою очередь прокуратура Москвы в своем Telegram-канале сообщила, что контролирует расследование уголовного дела.
