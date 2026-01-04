Рейтинг@Mail.ru
В Москве после процедур в частной клинике умерла женщина - РИА Новости, 04.01.2026
22:10 04.01.2026
В Москве после процедур в частной клинике умерла женщина
В Москве после процедур в частной клинике умерла женщина - РИА Новости, 04.01.2026
В Москве после процедур в частной клинике умерла женщина
Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено после того, как в частной московской клинике скончалась пациентка, сообщили в... РИА Новости, 04.01.2026
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве после процедур в частной клинике умерла женщина

В Москве после косметологических процедур в частной клинике умерла женщина

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено после того, как в частной московской клинике скончалась пациентка, сообщили в столичном главке СК.
По данным ведомства, 4 января в частной клинике в Токмаковом переулке у пациентки резко ухудшилось состояние после проведения медицинских и косметологических процедур. Женщина была госпитализирована, но скончалась в больнице.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В главке добавили, что сейчас следователи работают на месте происшествия. В ближайшее время будет правоохранители изымут служебную и медицинскую документацию, а также будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская.
В свою очередь прокуратура Москвы в своем Telegram-канале сообщила, что контролирует расследование уголовного дела.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Москве возбудили уголовное дело после смерти женщины в частной клинике
8 декабря 2025, 13:18
 
ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала