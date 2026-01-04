В Москве после процедур в частной клинике умерла женщина

По данным ведомства, 4 января в частной клинике в Токмаковом переулке у пациентки резко ухудшилось состояние после проведения медицинских и косметологических процедур. Женщина была госпитализирована, но скончалась в больнице.

В главке добавили, что сейчас следователи работают на месте происшествия. В ближайшее время будет правоохранители изымут служебную и медицинскую документацию, а также будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская.