Норвежец Клебо установил рекорд по числу побед на "Тур де Ски"
Лыжные гонки
 
14:30 04.01.2026
Норвежец Клебо установил рекорд по числу побед на "Тур де Ски"
Норвежец Клебо установил рекорд по числу побед на "Тур де Ски"
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо стал рекордсменом по количеству побед на лыжной многодневке "Тур де Ски". РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Норвежец Клебо установил рекорд по числу побед на "Тур де Ски"

Норвежец Клебо стал рекордсменом по количеству побед на многодневке "Тур де Ски"

© Фото : Пресс-служба FISЛыжник Йоханнес Клебо
Лыжник Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : Пресс-служба FIS
Лыжник Йоханнес Клебо. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо стал рекордсменом по количеству побед на лыжной многодневке "Тур де Ски".
В воскресенье 29-летний Клебо в пятый раз в карьере выиграл общий зачет турнира, заняв 12-е место в масс-старте свободным стилем в Валь-ди-Фьемме (Италия). Его общее время составило 1 час 56 минут 12,4 секунды. Вторым и третьим стали другие представители Норвегии - Маттис Стенсхаген (+30,1 секунды) и Харальд Амундсен (+1.08,2). Россиянин Савелий Коростелев стал восьмым в генеральной классификации.
Ранее по четыре победы в "Тур де Ски" одерживали швейцарец Дарио Колонья, полька Юстина Ковальчик и норвежка Тереза ​​Йохауг.
Клебо является пятикратным олимпийским чемпионом, пятикратным обладателем Кубка мира, пятикратным победителем многодневки "Тур де Ски", рекордсменом по победам на чемпионатах мира среди лыжников (15 золотых медалей).
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Коростелев.
Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Клебо заявил, что не намерен бойкотировать Олимпиаду-2026 из-за россиян
4 декабря 2025, 15:45
 
Лыжные гонкиСпортИталияНорвегияСавелий КоростелевДарья НепряеваСпортивный арбитражный суд (CAS)Дарио КолоньяЮстина Ковальчик
 
