Кокорин впервые с августа попал в заявку "Ариса" - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Футбол
 
16:54 04.01.2026
Кокорин впервые с августа попал в заявку "Ариса"
Кокорин впервые с августа попал в заявку "Ариса"
спорт, кипр, александр кокорин, арис
Футбол, Спорт, Кипр, Александр Кокорин, Арис
Кокорин впервые с августа попал в заявку "Ариса"

Кокорин впервые с августа попал в заявку кипрского "Ариса"

Александр Кокорин
Александр Кокорин. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Нападающий "Ариса" Александр Кокорин впервые с августа попал в заявку кипрского футбольного клуба, сообщается в Telegram-канале команды.
Кокорин с конца августа не играл из-за травмы, пропустив 16 матчей. Россиянин включен в запасной состав "Ариса" на гостевую встречу 16-го тура чемпионата Кипра против "Олимпиакоса" из Никосии, которая пройдет в воскресенье и начнется в 17:00 мск.
Кокорину 34 года. Он выступает за "Арис" с 2022 года и в сезоне-2022/23 помог клубу впервые в своей истории стать чемпионом Кипра. Ранее россиянин выступал за московское "Динамо", махачкалинский "Анжи", петербургский "Зенит", "Сочи", московский "Спартак" и итальянскую "Фиорентину".
Футбол Спорт Кипр Александр Кокорин Арис
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
