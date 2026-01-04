https://ria.ru/20260104/kipr-2066365743.html
Кокорин впервые с августа попал в заявку "Ариса"
Нападающий "Ариса" Александр Кокорин впервые с августа попал в заявку кипрского футбольного клуба, сообщается в Telegram-канале команды. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
футбол
спорт
кипр
александр кокорин
арис
Кокорин впервые с августа попал в заявку "Ариса"
