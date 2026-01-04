Рейтинг@Mail.ru
"Не хочу быть второй Загитовой": честное интервью юной звезды Тутберидзе
04.01.2026
Фигурное катание
 
13:00 04.01.2026 (обновлено: 13:57 04.01.2026)
"Не хочу быть второй Загитовой": честное интервью юной звезды Тутберидзе
Аделя Зиатдинова
Аделя Зиатдинова
Корреспондент
Все материалы
Юная фигуристка из группы Этери Тутберидзе Дина Хуснутдинова стала открытием сезона. В интервью РИА Новости Спорт она рассказала о требованиях в знаменитой тренерской команде, взвешиваниях, питании (когда можно есть чипсы?), чем так хороша Алина Загитова, и поговорила на татарском языке.

“С другими татарками группы Тутберидзе меня не сравнивают”

— Как вам чемпионат России?
— Рада, что смогла показать достаточно хороший результат для дебютного чемпионата.
— Вы же хотели показать более сложную программу. Почему передумали?
— Перед произвольной четверной тулуп у меня шел не так хорошо на тренировках. Наверное, сказалось волнение. Мы решили, что все-таки нужно прокатать программу просто чисто, и оставили два тройных акселя. Волнение было достаточно сильное, потому что я хотела показать свой максимум. Наверное, оценю свой прокат на 7 из 10.
— Что вам говорит тренер перед прокатом?
— Слова наставления. Я очень благодарна за то, что меня взяли в группу Этери Георгиевны. Это большая честь для меня. Когда за бортиком стоят такие величайшие тренеры, невозможно кататься плохо.
— После перехода в группу Этери Георгиевны появилось ли ощущение, что на вас больше смотрят и есть какое-то давление?
— Не знаю, я не ощущаю этого давления, и что на меня стали по-другому смотреть. Я всегда должна выходить и делать свою работу. Наверное, то, что я вышла во взрослые, — это такая радость для меня, потому что я давно мечтала покататься на чемпионате России. Можно сказать, маленькая мечта моя сбылась. Если бы еще года три назад мне сказали, что я буду здесь выступать, я бы, наверное, не поверила.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДина Хуснутдинова
Дина Хуснутдинова - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Дина Хуснутдинова
— В группе Тутберидзе всегда были титулованные татарки — Алина Загитова, Камила Валиева. Бывало, что вас сравнивали с ними?
— Это не зависит от национальности, но, конечно же, хочется достичь такого же уровня катания, как было у девочек. Я очень восхищаюсь Алиной, она, наверное, самая лучшая для меня фигуристка всегда, мой кумир. Хочется достичь ее уровня.
— Не будет обидно, если вас будут называть “второй Загитовой”?
— Конечно, я хочу запечатлеть свой след в фигурном катании и быть как отдельная фигуристка — не та, которая за кем-то стоит, а именно как личность. Конечно, буду над этим работать, стараться, надеюсь, что у меня получится.
— Заметно стало больше внимания к вам со стороны СМИ, и в соцсетях обращают внимание. Было ли такое, что вам тяжело от этого?
— Угодить всем невозможно, поэтому есть как хорошие, так и не очень комментарии, но я стараюсь вообще не читать такое. И, безусловно, стало больше внимания журналистов — с этим я согласна, но это никак на меня не давит, потому что у них своя работа, у меня своя.
— Некоторым фигуристкам действительно тяжело, что им звонят, постоянно просят поговорить.
— Частых звонков нет, могут просто написать, попросить дать интервью. Я с радостью отвечаю на их вопросы.
— Вы сказали, что равняетесь на Загитову.
— Да, и на Аню Щербакову, потому что у них был такой стержень в катании: они всегда были в себе уверены. И хочется отметить Сашу Трусову, которая героически показала пять ультра-си на Олимпиаде. Она также приходит иногда к нам попрыгать на лед. Я восхищаюсь, как она так быстро восстановилась после родов, и уже, мне кажется, она спокойно может выходить на соревнования и показывать хороший уровень. Наверное, это мой топ-3, кем я восхищаюсь на данный момент.
© Фото : Figurist.ruАлина Загитова и Анна Щербакова
Алина Загитова и Анна Щербакова - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : Figurist.ru
Алина Загитова и Анна Щербакова
— А из тех, кто продолжает карьеру?
— Эмбер Гленн. Она мне также очень нравится — и по катанию, и по прыжкам., ведь ультра-си она исполняет в таком зрелом возрасте.
— Фигурное катание — жесткие тренировки, организм иногда не выдерживает, травмы. Есть ли у вас проблемы с этим?
— Тьфу-тьфу-тьфу, пока все хорошо. И очень надеюсь, что дальше все будет складываться так же, как сейчас. Но трудности переходного возраста никто не отменял, и буду очень стараться обойти их стороной, чтобы в более зрелом возрасте показывать ультра-си на соревнованиях.
— Идеальная карьера фигуристки — это какая?
— Я очень хочу кататься столько, сколько будет позволять здоровье. Конечно, хочу долгую спортивную карьеру - яркую, насыщенную, чтобы все запомнили, что была такая фигуристка. Не один олимпийский цикл выступать.
"Я не фанат чак-чака"

— Вы ранее говорили, что в группе Тутберидзе очень дружная атмосфера. Как это работает во время турниров?
— Мы не закрываемся до конца, но, конечно, каждый думает о своем прокате. Нет такого, что мы перестаем разговаривать. Мы соперники на льду, а вне его просто общаемся с девочками спокойно.
— А кто в первое время больше всего помогал вам адаптироваться после переезда в Москву?
— Я очень благодарна Софье Акатьевой, которая всегда поддерживала меня, говорила, что надо делать, куда идти, потому что у нас центр катания Этери Георгиевны очень большой. Да все девочки помогали, но больше всего хочу отметить поддержку Сони, потому что она просто лучик солнца.
— Вы переехали из Казани в Москву. Какие привычки привезли из Татарстана?
— Питание не поменяла, семейные разговоры тоже. Просто перестроила режим дня: раньше ходила в школу, а сейчас учусь онлайн и больше стала проводить время на катке.
— По чему вы больше всего скучаете?
— Сейчас со мной в Москве в основном папа, а мама с сестренкой в Казани. Скучаю по ним. Очень хочется, чтобы в будущем мы все переехали в Москву. Скучаю по близким, родным — бабушкам, тетям, дядям — потому что очень редко получается приехать. Я уже больше полугода не была там, и вот примерно через дней десять поедем.
— Полгода не ели “бәлеш” получается. Есть ли любимая татарская еда? Чак-чак можете себе позволить?
— Честно, я не фанат чак-чака: могу поесть, но к сладкому меня не тянет. Больше люблю эчпочмак и все подобное. Ведь татарские традиционные блюда — это всегда картошка с мясом и тесто, просто разные формы.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДина Хуснутдинова
Дина Хуснутдинова - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Дина Хуснутдинова
— Многие пишут, что в группе Этери Георгиевны очень контролируют питание у фигуристок.
— Конечно, взвешивания должны быть у всех, потому что лишние, допустим, 200–300 грамм могут привести к раскоординации тела в прыжке. Поэтому каждый сам следит за своим питанием. И самое главное — правильно распределить свое меню в течение дня: не так, чтобы голодать или переедать, а чтобы была энергия на тренировках. Но каждый, опять же, следит за питанием сам и за своим весом тоже.
— Есть ли у вас какой-то читмил, который вы можете позволить себе после удачного выступления или длинного периода тренировок?
— Нет такого, чтобы я в чем-то себе отказывала. Конечно, я не буду есть торт на ночь, чипсы, нужно есть нормально. И сладкое тоже можно вписывать в рацион. Поэтому у меня нет каких-то читмилов: я могу и в обычный тренировочный день что-то себе позволить, просто в меру.
— Жестких диет нет?
— Ну, опять же, главное, чтобы вес был нормальным. Нет каких-то ограничений, просто нужно правильно питаться, и главное — делать это сбалансированно.
— Татарская культура в последнее время стала модной: ремиксы, песни, вечеринки с народными артистами. Как вы на это смотрите?
— Я очень рада, что татарский язык в тренде — это приятно.
— А Татарстане любят поддерживать своих спортсменов.
— Недавно меня пригласили на премию "Спортсмен года", было очень приятно, но я, к сожалению, не смогла приехать в Казань, потому что готовилась к чемпионату России. Но я очень благодарна республике, которую представляю, и спортивной школе "Стрела", в которой я занималась, тренеру Надежде Владимировне Заякиной и Алие Алмазовне Хальфиной.
— Вы говорили, что ваш дядя работает тренером по хоккею, и вы интересуетесь этим видом спорта.
— Да, я болею за "Ак Барс", и за моего двоюродного братика 2015 года, который занимается в "Нефтехимике".
— И не могу не попросить вас ответить на пару вопросов на татарском. Как бы ты описала фигурное катание на родном языке? Сезнең өчен фигуралы шуу нәрсә ул?
— Фигуралы шуу дисциплиналы көчле кешеләр өчен. Бу авыр, ләкин назлы спорт төре.
(Фигурное катание для дисциплинированных и сильных людей. Это тяжелый, но нежный вид спорта)
— Татар кызлары нинди алар? Аларда сезгә барыннан да бигрәк нәрсә ошый? (Какие они, татарки? Что вам в них нравится больше всего?)
— Татар кызлары чибәр, акыллы һәм көчле. Кайчак усалрак та булырга мөмкин. (смеется).
(Татарские девушки красивые, умные и сильные. Иногда могут быть и злыми)
Фигурное катаниеЭтери ТутберидзеВокруг спортаИнтервью РИА СпортАвторы РИА Новости Спорт
 
