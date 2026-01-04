"Не хочу быть второй Загитовой": честное интервью юной звезды Тутберидзе

Юная фигуристка из группы Этери Тутберидзе Дина Хуснутдинова стала открытием сезона. В интервью РИА Новости Спорт она рассказала о требованиях в знаменитой тренерской команде, взвешиваниях, питании (когда можно есть чипсы?), чем так хороша Алина Загитова, и поговорила на татарском языке.

“С другими татарками группы Тутберидзе меня не сравнивают”

— Как вам чемпионат России?

— Рада, что смогла показать достаточно хороший результат для дебютного чемпионата.

— Вы же хотели показать более сложную программу. Почему передумали?

— Перед произвольной четверной тулуп у меня шел не так хорошо на тренировках. Наверное, сказалось волнение. Мы решили, что все-таки нужно прокатать программу просто чисто, и оставили два тройных акселя. Волнение было достаточно сильное, потому что я хотела показать свой максимум. Наверное, оценю свой прокат на 7 из 10.

— Что вам говорит тренер перед прокатом?

— Слова наставления. Я очень благодарна за то, что меня взяли в группу Этери Георгиевны. Это большая честь для меня. Когда за бортиком стоят такие величайшие тренеры, невозможно кататься плохо.

— После перехода в группу Этери Георгиевны появилось ли ощущение, что на вас больше смотрят и есть какое-то давление?

— Не знаю, я не ощущаю этого давления, и что на меня стали по-другому смотреть. Я всегда должна выходить и делать свою работу. Наверное, то, что я вышла во взрослые, — это такая радость для меня, потому что я давно мечтала покататься на чемпионате России. Можно сказать, маленькая мечта моя сбылась. Если бы еще года три назад мне сказали, что я буду здесь выступать, я бы, наверное, не поверила.

— В группе Тутберидзе всегда были титулованные татарки — Алина Загитова, Камила Валиева. Бывало, что вас сравнивали с ними?

— Это не зависит от национальности, но, конечно же, хочется достичь такого же уровня катания, как было у девочек. Я очень восхищаюсь Алиной, она, наверное, самая лучшая для меня фигуристка всегда, мой кумир. Хочется достичь ее уровня.

— Не будет обидно, если вас будут называть “второй Загитовой”?

— Конечно, я хочу запечатлеть свой след в фигурном катании и быть как отдельная фигуристка — не та, которая за кем-то стоит, а именно как личность. Конечно, буду над этим работать, стараться, надеюсь, что у меня получится.

— Заметно стало больше внимания к вам со стороны СМИ, и в соцсетях обращают внимание. Было ли такое, что вам тяжело от этого?

— Угодить всем невозможно, поэтому есть как хорошие, так и не очень комментарии, но я стараюсь вообще не читать такое. И, безусловно, стало больше внимания журналистов — с этим я согласна, но это никак на меня не давит, потому что у них своя работа, у меня своя.

— Некоторым фигуристкам действительно тяжело, что им звонят, постоянно просят поговорить.

— Частых звонков нет, могут просто написать, попросить дать интервью. Я с радостью отвечаю на их вопросы.

— Вы сказали, что равняетесь на Загитову.

— Да, и на Аню Щербакову , потому что у них был такой стержень в катании: они всегда были в себе уверены. И хочется отметить Сашу Трусову, которая героически показала пять ультра-си на Олимпиаде. Она также приходит иногда к нам попрыгать на лед. Я восхищаюсь, как она так быстро восстановилась после родов, и уже, мне кажется, она спокойно может выходить на соревнования и показывать хороший уровень. Наверное, это мой топ-3, кем я восхищаюсь на данный момент.

© Фото : Figurist.ru Алина Загитова и Анна Щербакова © Фото : Figurist.ru Алина Загитова и Анна Щербакова

— А из тех, кто продолжает карьеру?

— Эмбер Гленн. Она мне также очень нравится — и по катанию, и по прыжкам., ведь ультра-си она исполняет в таком зрелом возрасте.

— Фигурное катание — жесткие тренировки, организм иногда не выдерживает, травмы. Есть ли у вас проблемы с этим?

— Тьфу-тьфу-тьфу, пока все хорошо. И очень надеюсь, что дальше все будет складываться так же, как сейчас. Но трудности переходного возраста никто не отменял, и буду очень стараться обойти их стороной, чтобы в более зрелом возрасте показывать ультра-си на соревнованиях.

— Идеальная карьера фигуристки — это какая?

— Я очень хочу кататься столько, сколько будет позволять здоровье. Конечно, хочу долгую спортивную карьеру - яркую, насыщенную, чтобы все запомнили, что была такая фигуристка. Не один олимпийский цикл выступать.

"Я не фанат чак-чака"

— Вы ранее говорили, что в группе Тутберидзе очень дружная атмосфера. Как это работает во время турниров?

— Мы не закрываемся до конца, но, конечно, каждый думает о своем прокате. Нет такого, что мы перестаем разговаривать. Мы соперники на льду, а вне его просто общаемся с девочками спокойно.

— А кто в первое время больше всего помогал вам адаптироваться после переезда в Москву?

— Я очень благодарна Софье Акатьевой , которая всегда поддерживала меня, говорила, что надо делать, куда идти, потому что у нас центр катания Этери Георгиевны очень большой. Да все девочки помогали, но больше всего хочу отметить поддержку Сони, потому что она просто лучик солнца.

— Вы переехали из Казани в Москву. Какие привычки привезли из Татарстана?

— Питание не поменяла, семейные разговоры тоже. Просто перестроила режим дня: раньше ходила в школу, а сейчас учусь онлайн и больше стала проводить время на катке.

— По чему вы больше всего скучаете?

— Сейчас со мной в Москве в основном папа, а мама с сестренкой в Казани. Скучаю по ним. Очень хочется, чтобы в будущем мы все переехали в Москву. Скучаю по близким, родным — бабушкам, тетям, дядям — потому что очень редко получается приехать. Я уже больше полугода не была там, и вот примерно через дней десять поедем.

— Полгода не ели “бәлеш” получается. Есть ли любимая татарская еда? Чак-чак можете себе позволить?

— Честно, я не фанат чак-чака: могу поесть, но к сладкому меня не тянет. Больше люблю эчпочмак и все подобное. Ведь татарские традиционные блюда — это всегда картошка с мясом и тесто, просто разные формы.

— Многие пишут, что в группе Этери Георгиевны очень контролируют питание у фигуристок.

— Конечно, взвешивания должны быть у всех, потому что лишние, допустим, 200–300 грамм могут привести к раскоординации тела в прыжке. Поэтому каждый сам следит за своим питанием. И самое главное — правильно распределить свое меню в течение дня: не так, чтобы голодать или переедать, а чтобы была энергия на тренировках. Но каждый, опять же, следит за питанием сам и за своим весом тоже.

— Есть ли у вас какой-то читмил, который вы можете позволить себе после удачного выступления или длинного периода тренировок?

— Нет такого, чтобы я в чем-то себе отказывала. Конечно, я не буду есть торт на ночь, чипсы, нужно есть нормально. И сладкое тоже можно вписывать в рацион. Поэтому у меня нет каких-то читмилов: я могу и в обычный тренировочный день что-то себе позволить, просто в меру.

— Жестких диет нет?

— Ну, опять же, главное, чтобы вес был нормальным. Нет каких-то ограничений, просто нужно правильно питаться, и главное — делать это сбалансированно.

— Татарская культура в последнее время стала модной: ремиксы, песни, вечеринки с народными артистами. Как вы на это смотрите?

— Я очень рада, что татарский язык в тренде — это приятно.

— А Татарстане любят поддерживать своих спортсменов.

— Недавно меня пригласили на премию "Спортсмен года", было очень приятно, но я, к сожалению, не смогла приехать в Казань, потому что готовилась к чемпионату России. Но я очень благодарна республике, которую представляю, и спортивной школе "Стрела", в которой я занималась, тренеру Надежде Владимировне Заякиной и Алие Алмазовне Хальфиной.

— Вы говорили, что ваш дядя работает тренером по хоккею, и вы интересуетесь этим видом спорта.

— Да, я болею за " Ак Барс ", и за моего двоюродного братика 2015 года, который занимается в " Нефтехимике ".

— И не могу не попросить вас ответить на пару вопросов на татарском. Как бы ты описала фигурное катание на родном языке? Сезнең өчен фигуралы шуу нәрсә ул?

— Фигуралы шуу дисциплиналы көчле кешеләр өчен. Бу авыр, ләкин назлы спорт төре.

(Фигурное катание для дисциплинированных и сильных людей. Это тяжелый, но нежный вид спорта)

— Татар кызлары нинди алар? Аларда сезгә барыннан да бигрәк нәрсә ошый? (Какие они, татарки? Что вам в них нравится больше всего?)

— Татар кызлары чибәр, акыллы һәм көчле. Кайчак усалрак та булырга мөмкин. (смеется).