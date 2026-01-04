https://ria.ru/20260104/khusnutdinova-2066332581.html
Хуснутдинова ответила на вопрос о переходе к Тутберидзе
Хуснутдинова ответила на вопрос о переходе к Тутберидзе - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Хуснутдинова ответила на вопрос о переходе к Тутберидзе
Фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала в интервью РИА Новости, что не испытывала на себе большее давление после перехода в группу Этери Тутберидзе. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T11:55:00+03:00
2026-01-04T11:55:00+03:00
2026-01-04T11:55:00+03:00
фигурное катание
этери тутберидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050749288_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_96e3af00652307d8a17aa937c1cbd41c.jpg
https://ria.ru/20260103/katanie-2066202724.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050749288_0:772:2048:2308_1920x0_80_0_0_06e019784e8c6f3ab6f38dd809ff6507.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
этери тутберидзе
Фигурное катание, Этери Тутберидзе
Хуснутдинова ответила на вопрос о переходе к Тутберидзе
Хуснутдинова рассказала, что не чувствует давления после перехода к Тутберидзе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала в интервью РИА Новости, что не испытывала на себе большее давление после перехода в группу Этери Тутберидзе.
Хуснутдиновой 16 лет, в августе она присоединилась к команде заслуженного тренера России Тутберидзе. На прошедшем в декабре чемпионате России спортсменка заняла шестое место.
«
"Не знаю, я не ощущаю этого давления и что на меня стали по-другому смотреть. Я всегда должна выходить и делать свою работу. Наверное, то, что я вышла во взрослые, - это такая радость для меня, потому что я давно мечтала покататься на чемпионате России. Можно сказать, маленькая мечта моя сбылась. Если бы еще года три назад мне сказали, что я буду кататься на чемпионате России, я бы, наверное, даже не поверила, честно", - сказала Хуснутдинова.
Полностью интервью с Диной Хуснутдиновой читайте в воскресенье на сайте РИА Новости.