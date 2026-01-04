Рейтинг@Mail.ru
Хуснутдинова ответила на вопрос о переходе к Тутберидзе
Фигурное катание
 
11:55 04.01.2026
Хуснутдинова ответила на вопрос о переходе к Тутберидзе
Хуснутдинова ответила на вопрос о переходе к Тутберидзе - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Хуснутдинова ответила на вопрос о переходе к Тутберидзе
Фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала в интервью РИА Новости, что не испытывала на себе большее давление после перехода в группу Этери Тутберидзе. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
фигурное катание
этери тутберидзе
этери тутберидзе
Фигурное катание, Этери Тутберидзе
Хуснутдинова ответила на вопрос о переходе к Тутберидзе

Хуснутдинова рассказала, что не чувствует давления после перехода к Тутберидзе

© РИА Новости / Александр Вильф
Дина Хуснутдинова
Дина Хуснутдинова - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала в интервью РИА Новости, что не испытывала на себе большее давление после перехода в группу Этери Тутберидзе.
Хуснутдиновой 16 лет, в августе она присоединилась к команде заслуженного тренера России Тутберидзе. На прошедшем в декабре чемпионате России спортсменка заняла шестое место.
«
"Не знаю, я не ощущаю этого давления и что на меня стали по-другому смотреть. Я всегда должна выходить и делать свою работу. Наверное, то, что я вышла во взрослые, - это такая радость для меня, потому что я давно мечтала покататься на чемпионате России. Можно сказать, маленькая мечта моя сбылась. Если бы еще года три назад мне сказали, что я буду кататься на чемпионате России, я бы, наверное, даже не поверила, честно", - сказала Хуснутдинова.
Полностью интервью с Диной Хуснутдиновой читайте в воскресенье на сайте РИА Новости.
Дина Хуснутдинова - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Хуснутдинова рассказала, что думает о взвешиваниях для фигуристок
3 января, 15:04
 
