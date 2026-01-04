Рейтинг@Mail.ru
СК выяснит, какие снаряды были на беспилотниках, атаковавших Хорлы
13:14 04.01.2026 (обновлено: 13:17 04.01.2026)
СК выяснит, какие снаряды были на беспилотниках, атаковавших Хорлы
Следственный комитет России проверит, были ли на беспилотниках, выпущенных ВСУ по Хорлам, заряды с зажигательной смесью, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 04.01.2026
россия, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, удар всу по хорлам в херсонской области, происшествия
Россия, Херсонская область , Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области, Происшествия
СК выяснит, какие снаряды были на беспилотниках, атаковавших Хорлы

СК выяснит, были ли на атаковавших Хорлы БПЛА снаряды с зажигательной смесью

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Следственный комитет России проверит, были ли на беспилотниках, выпущенных ВСУ по Хорлам, заряды с зажигательной смесью, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"С учетом установленной в ходе осмотра значительной площади поражения и горения на месте теракта следователями будет проверено наличие на беспилотных аппаратах зарядов с зажигательной смесью. Ответы на вопросы о точном химическом составе боеприпасов, находившихся на БПЛА, будут даны в ходе уже назначенных экспертиз", - сказала она.
Сотрудник скорой помощи возле реанимобиля - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Подростка, пострадавшего при ударе по Хорлам, эвакуируют в Москву
Россия, Херсонская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области, Происшествия
 
 
