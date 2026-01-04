https://ria.ru/20260104/khorly-2066340223.html
СК выяснит, какие снаряды были на беспилотниках, атаковавших Хорлы
Следственный комитет России проверит, были ли на беспилотниках, выпущенных ВСУ по Хорлам, заряды с зажигательной смесью, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 04.01.2026
СК выяснит, какие снаряды были на беспилотниках, атаковавших Хорлы
СК выяснит, были ли на атаковавших Хорлы БПЛА снаряды с зажигательной смесью