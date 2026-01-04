Рейтинг@Mail.ru
Подростка, пострадавшего при ударе по Хорлам, эвакуируют в Москву - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 04.01.2026 (обновлено: 11:53 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/khorly-2066332238.html
Подростка, пострадавшего при ударе по Хорлам, эвакуируют в Москву
Подростка, пострадавшего при ударе по Хорлам, эвакуируют в Москву - РИА Новости, 04.01.2026
Подростка, пострадавшего при ударе по Хорлам, эвакуируют в Москву
Подростка, получившего серьезные травмы при атаке ВСУ в Хорлах, эвакуируют на лечение в детскую больницу в Москве, сообщил помощник министра здравоохранения... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T11:47:00+03:00
2026-01-04T11:53:00+03:00
москва
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909230338_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_fe552304dee23018c610c8e26f1a7f08.jpg
https://ria.ru/20260103/saldo-2066183415.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909230338_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_d4854f3933046f3eb5ad2f7b1d230dac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, вооруженные силы украины, происшествия
Москва, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Подростка, пострадавшего при ударе по Хорлам, эвакуируют в Москву

Подростка, получившего серьезные травмы при ударе по Хорлам, эвакуируют в Москву

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи возле реанимобиля
Сотрудник скорой помощи возле реанимобиля - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Сотрудник скорой помощи возле реанимобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Подростка, получившего серьезные травмы при атаке ВСУ в Хорлах, эвакуируют на лечение в детскую больницу в Москве, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. В лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота были объявлены днями траура в регионе.
"По результатам телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров принято решение об эвакуации подростка 2013 года рождения, получившего серьезные травмы в результате атаки украинских националистов на кафе и гостиницу в Хорлах. Эвакуация проводится специалистами службы медицины катастроф, он будет доставлен на лечение в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России", - рассказал Кузнецов.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Сальдо рассказал подробности теракта ВСУ в Хорлах
3 января, 13:02
 
МоскваВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала