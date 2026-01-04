Подростка, пострадавшего при ударе по Хорлам, эвакуируют в Москву

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Подростка, получившего серьезные травмы при атаке ВСУ в Хорлах, эвакуируют на лечение в детскую больницу в Москве, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. В лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота были объявлены днями траура в регионе.
"По результатам телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров принято решение об эвакуации подростка 2013 года рождения, получившего серьезные травмы в результате атаки украинских националистов на кафе и гостиницу в Хорлах. Эвакуация проводится специалистами службы медицины катастроф, он будет доставлен на лечение в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России", - рассказал Кузнецов.
