Овечкину сломали зуб. Русскому ветерану разбили лицо в кровь!
Хоккей
Хоккей
 
07:05 04.01.2026 (обновлено: 07:49 04.01.2026)
Овечкину сломали зуб. Русскому ветерану разбили лицо в кровь!
Овечкину сломали зуб. Русскому ветерану разбили лицо в кровь! - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Овечкину сломали зуб. Русскому ветерану разбили лицо в кровь!
"Вашингтон" потерпел второе подряд поражение в новом году, уступив одному из аутсайдеров чемпионата НХЛ "Чикаго". Александр Овечкин снова не смог отметиться... РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T07:05:00+03:00
2026-01-04T07:49:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
чикаго блэкхокс
александр овечкин
том уилсон
материалы риа спорт
авторы риа новости спорт
2026
Андрей Сенченко
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066310860_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f07fa0247d520b61b407a2d2532db13.jpg
1920
1920
true
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, чикаго блэкхокс, александр овечкин, том уилсон
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Чикаго Блэкхокс, Александр Овечкин, Том Уилсон, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт
Овечкину сломали зуб. Русскому ветерану разбили лицо в кровь!

Овечкину разбили лицо в кровь и сломали зуб во время матча НХЛ с "Чикаго"

Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Getty Images / Scott Taetsch
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
"Вашингтон" потерпел второе подряд поражение в новом году, уступив одному из аутсайдеров чемпионата НХЛ "Чикаго". Александр Овечкин снова не смог отметиться результативными действиями. Российский форвард также едва не лишился зуба.

Неудачное начало года

Игра "Вашингтон Кэпиталз" в новогодний бэк-ту-бэк оставила после себя двоякие впечатления. С одной стороны, подопечные Спенсера Карбери уверенно разобрались с "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче 31 декабря, с другой — откровенно провалились в первый день нового, 2026-го года, когда после яркого и результативного начала в игре с "Оттавой Сенаторз" слишком легко упустили преимущество и потерпели болезненное поражение. В Оттаве "Вашингтон" зафиксировал неприятный результат — впервые за весь сезон проиграл в матче, по ходу которого вел в счете в две и более шайбы.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Полез в драку с русским и снова не забил: что происходит с Овечкиным в НХЛ
2 января, 00:20
Игрой в столице Канады "Кэпиталз" завершили мощный марафон. После трехдневной паузы в чемпионате на католическое Рождество команда Карбери провела четыре матча за пять неполных суток. За этот период "столичные" побывали в четырех городах, прежде чем вернулись в Вашингтон. С учетом всех этих обстоятельств "Кэпс" могут занести себе в актив две важные победы над своими конкурентами по Столичном дивизиону — над "Нью-Джерси Девилз" и "Рейнджерс". При этом они опустились уже на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где плотность в рамках борьбы за место в плей-офф очень высокая.
После двухдневной паузы "Кэпиталз" начали серию домашних матчей. Открыли ее встречей с "Чикаго Блэкхокс". "Ястребы" в очередном сезоне ни на что не претендуют и ни за что не борются, а в этой "регулярке" и вовсе понесли существенную потерю, когда в список травмированных отправился Коннор Бедард. Новое лицо всей франшизы и лучший бомбардир "Чикаго" в текущем сезоне в самой концовке игры с "Сент-Луис Блюз" (2:3) получил нелепую травму верхней части тела, неудачно сыграв на вбрасывании на последней секунде встречи. Из-за травмы молодой канадский талант лишился возможности попасть в национальную сборную для участия в олимпийском турнире в Италии.
© Фото : Соцсети "Чикаго"Коннор Бедард
Коннор Бедард - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : Соцсети "Чикаго"
Коннор Бедард
"Вашингтон" и "Чикаго" в нынешнем сезоне прежде еще не встречались друг с другом. Их предыдущий очный матч состоялся еще весной. А именно — 5 апреля. Эта дата навсегда вошла в историю мирового хоккея. В тот день на "Кэпитал Уан Арене" в Вашингтоне Александр Овечкин забросил две шайбы и достиг отметки в 894 гола за карьеру в чемпионатах НХЛ. Тогда россиянин на глазах у самого Уэйна Гретцки повторил казавшийся ранее вечным снайперский рекорд канадца. Овечкин в том матче имел отличные возможности и для хет-трика, чтобы сразу же установить новый рекорд по голам в "регулярках" НХЛ, но столь эпохальное событие прославленный россиянин оставил на следующий матч.
"Просил меня забить три гола": Овечкин рассказал о беседе с Гретцки
5 апреля 2025, 06:19
"Просил меня забить три гола": Овечкин рассказал о беседе с Гретцки
5 апреля 2025, 06:19
Если же оценивать личное противостояние Овечкина с "Чикаго", то против "Блэкхокс" Александр Михайлович по ходу всей своей карьеры в чемпионатах НХЛ выступает успешно: в 26 предыдущих матчах против "ястребов" он набрал 32 очка и забросил 17 шайб. На бумаге новая встреча с "Чикаго" выглядела отличной возможностью для Овечкина прервать новую неудачную безголевую серию, которая насчитывала три матча подряд. Но реальность оказалась чуть более суровой.
© Фото : x.com/capitalsprАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : x.com/capitalspr
Александр Овечкин

Овечкин был в ярости, когда ему разбили лицо в кровь

Несмотря на то, что "Чикаго" не решает никаких турнирных задач, дарить очки "Вашингтону" гости из штата Иллинойс наотрез отказались. С первых же минут матча "Блэкхокс" показали свое намерение дать "столичным" бой, к чему "Кэпиталз", что интересно, не были готовы. В самом дебюте встречи подопечные Джеффа Блэшилла распечатали ворота хозяев площадки и заставили трибуны на некоторое время посидеть в тишине: российский форвард Илья Михеев вывел Райана Донато на быстрый гол и отметился результативным действием во втором матче чемпионата подряд. Впрочем, на эту шайбу "Кэпс" ответили моментально, когда несколькими минутами спустя отличился Дилан Строум.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 января 2026 • начало в 03:00
Закончен (Б)
Вашингтон
2 : 30:1
Чикаго
04:46 • Дилан Строум
(Этен Франк, Тревор ван Римсдайк)
51:18 • Ryan Leonard
(Мэтт Рой, Энтони Бовилье)
65:01 • Дилан Строум (П)
65:01 • Сонни Милано (П)
01:13 • Райан Донато
(Илья Михеев)
24:24 • Теуво Терявяйнен
(Тайлер Бертуцци, Андре Бураковски)
65:01 • Nick Lardis (П)
65:01 • Андре Бураковски (П)
65:01 • Ник Фолиньо (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В дальнейшем "Вашингтон" занимался поиском своей игры и нужных эмоций для битвы. Однако в один момент подопечные Спенсера Карбери лишились нужного заряда. В концовке первого периода Том Уилсон в своей любимой манере применил силовой прием против защитника "Чикаго" Коннор Мерфи, но по итогам столкновения очень неудачно упал и повредил ногу. Канадец с трудом встал самостоятельно и, сильно хромая, покинул площадку и сразу отправился в раздевалку. В "Вашингтоне" не стали утверждать, что Уилсон досрочно завершил матч. Напротив, пресс-служба "столичных" заявила, что дальнейшее участие форварда в игре находится под вопросом. Таким образом в клубе намекнули, что характер травмы у нападающего, вероятно, не является серьезным. Тем не менее более из раздевалки Уилсон не выходил.
Повреждение Уилсона — удар и для "Вашингтона", и для сборной Канады. Опытный форвард является самым результативным игроком "Кэпиталз" в текущем сезоне, а его лидерские качества и самоотверженная игра часто помогали команде выбраться из кризисных ситуаций. Что касается Канады, то "кленовые" оказались перед риском не досчитаться нужного игрока на Олимпиаде-2026 в Италии.
© официальный сайт НХЛТом Уилсон
Том Уилсон - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© официальный сайт НХЛ
Том Уилсон
Потеря канадца заметно сказалась на дальнейшей игре "Вашингтона". С травмой Уилсона и повреждением у белоруса Алексея Протаса, не попавшего в заявку на игру, "Кэпиталз" фактически лишились сильных атакующих звеньев, а на одном Александре Овечкине дружина Карбери уже не выезжает. Ситуация для "столичных" усугубилась во втором периоде, когда "Чикаго" усилиями Теуво Терявяйнена вышел вперед и реализовал первую же попытку игры в большинстве. "Ястребы" в принципе очень хорошо играли против "Кэпс", а хозяева площадки никак не могли найти в себе силы и нужные эмоции.
Они у "Вашингтона" обнаружились лишь к середине третьего периода, когда "Кэпиталз" принялись штурмовать ворота Спенсера Найта — того самого американского вратаря, который в апрельском матче пропустил исторические шайбы от Овечкина. В той игре дебютным голом в НХЛ отметился один из главных талантов "Кэпс" Райан Леонард, но за шайбой молодого форварда Найт наблюдал со стороны, ведь к тому моменту он освободил ворота ради шестого полевого игрока. Сегодня же голкипер "Чикаго" увидел гол Леонарда от первого лица.
Перед шайбой Леонарда, который помог "Вашингтону" сравнять счет, на площадке "Кэпитал Уан Арены" уже вовсю кипели страсти. Естественно, при участии Александра Овечкина.
В одном из эпизодов он неудачно столкнулся с канадским защитником "Блэкхокс" Луисом Кревьером. Тот попал 40-летнему россиянину клюшкой по лицу. В результате удара у Овечкина пошла кровь. После столкновения Александр Михайлович упал на лед и с трудом добрался до скамейки. Впрочем, вскоре русский богатырь вернулся на площадку и включился в игру, но эмоционально высказал одному из арбитров претензии по поводу того, что тот оставил без внимания фол игрока "Чикаго": за удар клюшкой и рассечение Кревьер должен был быть наказан двойным малым штрафом, но избежал какого-либо наказания.
На одном из кадров показалось, что Овечкин и вовсе едва не лишился зуба вследствие удара от канадца. Ови и так известен на весь мир своей улыбкой без одного зуба, а в этом столкновении россиянин будто бы слегка повредил еще один зуб.
© Фото : Кадр из трансляцииАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : Кадр из трансляции
Александр Овечкин
Впрочем, свое большинство "Вашингтон" получил мгновением позже, когда Овечкин упал после подножки от Уайатта Кайзера и угодил в борт. Но "Кэпиталз" уже в привычной манере никак не воспользовались своими шансами при игре "5 на 4". В какой-то момент "столичным" и вовсе повезло, что арбитры оставили без внимания некрасивый жест со стороны Овечкина: российский форвард ударил клюшкой американского защитника "Блэкхокс" Алекса Власика, но наказания избежал.
Выяснить отношения в основное время матча "Вашингтон" и "Чикаго" не смогли. Не получилось этого сделать и в овертайме, хотя последнюю минуту дополнительного мини-периода гости провели в формате "4 на 3". Для Овечкина к этому моменту матч уже был завершен. На овертайм главный тренер "Кэпс" российского ветерана не выпустил ни на минуту, а в буллитной серии доверился другим игрокам команды. Те не сдюжили и оказались менее мастеровитыми, чем "Блэкхокс". 2:3 — "Вашингтон" проиграл пять матчей из пяти, исход в которых решался по буллитам. "Чикаго", что интересно, до сегодняшней игры тоже не выиграл ни одной буллитной серии.
Такого рекорда нет даже у Овечкина. Панарин разбил лучший клуб Америки!
3 января, 09:00
Такого рекорда нет даже у Овечкина. Панарин разбил лучший клуб Америки!
3 января, 09:00
Следующим соперником "Кэпс" станет "Анахайм Дакс". В преддверии этой встречи "столичные" идут на серии из двух поражений в двух играх в новом году, а Александр Овечкин — на четырехматчевой серии без заброшенных шайб.
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"
Александр Овечкин
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзЧикаго БлэкхоксАлександр ОвечкинТом УилсонМатериалы РИА СпортАвторы РИА Новости Спорт
 
Матч-центр
 
