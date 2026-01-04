Рейтинг@Mail.ru
Мэттьюс стал новым рекордсменом "Торонто" по голам в НХЛ
Хоккей
 
06:06 04.01.2026
Мэттьюс стал новым рекордсменом "Торонто" по голам в НХЛ
Мэттьюс стал новым рекордсменом "Торонто" по голам в НХЛ - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Мэттьюс стал новым рекордсменом "Торонто" по голам в НХЛ
Хоккеисты "Торонто Мейпл Лифс" проиграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T06:06:00+03:00
2026-01-04T06:06:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
нью-йорк айлендерс
торонто мейпл лифс
максим шабанов
максим цыплаков
остон мэттьюс
национальная хоккейная лига (нхл), нью-йорк айлендерс, торонто мейпл лифс, максим шабанов, максим цыплаков, остон мэттьюс
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нью-Йорк Айлендерс, Торонто Мейпл Лифс, Максим Шабанов, Максим Цыплаков, Остон Мэттьюс
Мэттьюс стал новым рекордсменом "Торонто" по голам в НХЛ

Мэттьюс установил новый клубный рекорд "Торонто" по голам в НХЛ

© Getty Images / Vaughn RidleyХоккеист "Торонто Мейпл Лифс" Остон Мэттьюс
Хоккеист Торонто Мейпл Лифс Остон Мэттьюс - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Getty Images / Vaughn Ridley
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Торонто Мейпл Лифс" проиграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 января 2026 • начало в 03:00
Закончен в OT
Айлендерс
4 : 3
Торонто
21:10 • Адам Пелек
(Джонатан Друэн)
51:10 • Matthew Schaefer
(Джонатан Друэн, Жан-Габриэль Пажо)
57:15 • Эмиль Хейнеман
(Мэтью Барзал, Энтони Деанджелло)
64:11 • Matthew Schaefer
(Мэтью Барзал, Эмиль Хейнеман)
29:30 • Остон Мэттьюс
37:19 • Остон Мэттьюс
(Бобби Макмэнн, Макс Доми)
52:12 • Ник Робертсон
(Николас Рой)
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0). В составе "Айлендерс" шайбы в основное время матча забросили Адам Пелеч (22-я минута), Мэттью Шефер (52) и Эмиль Хейнеман (58). Автором победного гола в овертайме стал Шефер (65). У "Торонто" отличились Остон Мэттьюс (30, 38) и Николас Робертсон (53).
Российский нападающий "Айлендерс" Максим Цыплаков провел 100-й матч в карьере в чемпионатах НХЛ, за десять минут игрового времени он отметился одним силовым приемом. Форвард "островитян" Максим Шабанов нанес два броска в створ ворот и провел один силовой прием.
Американский форвард "Торонто" Остон Мэттьюс благодаря двум заброшенным шайбам в матче с "Айлендерс" достиг отметки в 421 гол в карьере в составе "Мейпл Лифс" и установил новый рекорд франшизы по голам в "регулярках" лиги, превзойдя достижение Матса Сундина (420 голов).
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Нью-Йорк Айлендерс Торонто Мейпл Лифс Максим Шабанов Максим Цыплаков Остон Мэттьюс
 
Матч-центр
 
