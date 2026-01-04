Мэттьюс стал новым рекордсменом "Торонто" по голам в НХЛ

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Торонто Мейпл Лифс" проиграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0). В составе "Айлендерс" шайбы в основное время матча забросили Адам Пелеч (22-я минута), Мэттью Шефер (52) и Эмиль Хейнеман (58). Автором победного гола в овертайме стал Шефер (65). У "Торонто" отличились Остон Мэттьюс (30, 38) и Николас Робертсон (53).

Российский нападающий "Айлендерс" Максим Цыплаков провел 100-й матч в карьере в чемпионатах НХЛ, за десять минут игрового времени он отметился одним силовым приемом. Форвард "островитян" Максим Шабанов нанес два броска в створ ворот и провел один силовой прием.