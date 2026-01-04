Мэттьюс стал новым рекордсменом "Торонто" по голам в НХЛ

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0). В составе "Айлендерс" шайбы в основное время матча забросили Адам Пелеч (22-я минута), Мэттью Шефер (52) и Эмиль Хейнеман (58). Автором победного гола в овертайме стал Шефер (65). У "Торонто" отличились Остон Мэттьюс (30, 38) и Николас Робертсон (53).
Российский нападающий "Айлендерс" Максим Цыплаков провел 100-й матч в карьере в чемпионатах НХЛ, за десять минут игрового времени он отметился одним силовым приемом. Форвард "островитян" Максим Шабанов нанес два броска в створ ворот и провел один силовой прием.
Американский форвард "Торонто" Остон Мэттьюс благодаря двум заброшенным шайбам в матче с "Айлендерс" достиг отметки в 421 гол в карьере в составе "Мейпл Лифс" и установил новый рекорд франшизы по голам в "регулярках" лиги, превзойдя достижение Матса Сундина (420 голов).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.