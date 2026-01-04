https://ria.ru/20260104/khokkey-2066307700.html
"Вашингтон" проиграл "Чикаго", Овечкин не забил в четвертом матче подряд
"Вашингтон" проиграл "Чикаго", Овечкин не забил в четвертом матче подряд
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0). В составе "Чикаго" шайбы в основное время матча забросили Райан Донато (2-я минута) и Теуво Терявяйнен (25). Автором решающего буллита стал Ник Фолиньо. У хозяев площадки голами отметились Дилан Строум (5) и Райан Леонард (52).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 18 минут игрового времени, нанес два броска в створ ворот, применил четыре силовых приема и очков не набрал. Безголевая серия 40-летнего россиянина составляет четыре матча.
Форвард "Чикаго" Илья Михеев отметился голевой передачей.
"Вашингтон" потерпел второе поражение подряд. "Чикаго" одержал вторую кряду победу.