"Вашингтон" проиграл "Чикаго", Овечкин не забил в четвертом матче подряд

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0). В составе "Чикаго" шайбы в основное время матча забросили Райан Донато (2-я минута) и Теуво Терявяйнен (25). Автором решающего буллита стал Ник Фолиньо. У хозяев площадки голами отметились Дилан Строум (5) и Райан Леонард (52).