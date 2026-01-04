Рейтинг@Mail.ru
"Вашингтон" проиграл "Чикаго", Овечкин не забил в четвертом матче подряд
Хоккей
 
05:56 04.01.2026
"Вашингтон" проиграл "Чикаго", Овечкин не забил в четвертом матче подряд
"Вашингтон" проиграл "Чикаго", Овечкин не забил в четвертом матче подряд
"Вашингтон" проиграл "Чикаго", Овечкин не забил в четвертом матче подряд
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 04.01.2026
"Вашингтон" проиграл "Чикаго", Овечкин не забил в четвертом матче подряд

"Вашингтон" проиграл "Чикаго" по буллитам в матче НХЛ, Овечкин очков не набрал

© Getty Images / Scott TaetschАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Getty Images / Scott Taetsch
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 января 2026 • начало в 03:00
Закончен (Б)
Вашингтон
2 : 30:1
Чикаго
04:46 • Дилан Строум
(Этен Франк, Тревор ван Римсдайк)
51:18 • Ryan Leonard
(Мэтт Рой, Энтони Бовилье)
65:01 • Дилан Строум (П)
65:01 • Сонни Милано (П)
01:13 • Райан Донато
(Илья Михеев)
24:24 • Теуво Терявяйнен
(Тайлер Бертуцци, Андре Бураковски)
65:01 • Nick Lardis (П)
65:01 • Андре Бураковски (П)
65:01 • Ник Фолиньо (П)
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0). В составе "Чикаго" шайбы в основное время матча забросили Райан Донато (2-я минута) и Теуво Терявяйнен (25). Автором решающего буллита стал Ник Фолиньо. У хозяев площадки голами отметились Дилан Строум (5) и Райан Леонард (52).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 18 минут игрового времени, нанес два броска в створ ворот, применил четыре силовых приема и очков не набрал. Безголевая серия 40-летнего россиянина составляет четыре матча.
Форвард "Чикаго" Илья Михеев отметился голевой передачей.
"Вашингтон" потерпел второе поражение подряд. "Чикаго" одержал вторую кряду победу.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Овечкину разбили лицо в кровь во время матча НХЛ
Вчера, 05:22
 
Хоккей
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Вашингтон Кэпиталз
Чикаго Блэкхокс
Александр Овечкин
Илья Михеев
 
Матч-центр
 
