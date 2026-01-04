Кандидат на пост тренера "Спартака" Карседо объявил о смене клуба

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Испанец Хуан Карлос Карседо, которого СМИ называют претендентом на пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак", объявил об уходе с аналогичной должности в кипрском клубе "Пафос".

Пафос " в воскресенье проиграл " Аполлону " в матче 16-го тура чемпионата Кипра и упустил возможность вернуться на первое место в турнирной таблице.

"Это важный момент для меня, я хотел подарить победу городу и команде. Я знаю, что у команды будет все хорошо и без меня. Я принял решение продолжить в другом клубе. Я пережил многое в этом клубе и буду хранить это всегда", - цитирует Карседо 24sports.com.cy.

Позже на пресс-конференции на вопрос о причинах переезда в Россию специалист ответил: "Сложно объяснить. У меня были переговоры с руководством, которые не привели к соглашению. Были переговоры и с другими командами. Я также подумал о благополучии своей семьи", - добавил испанец.

Ранее журналист Иван Карпов и испанские СМИ сообщали, что Карседо является основным кандидатом на должность главного тренера " Спартака ". Испанец работал в клубе в 2012 году в качестве ассистента Унаи Эмери