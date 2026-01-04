Рейтинг@Mail.ru
Кандидат на пост тренера "Спартака" Карседо объявил о смене клуба
22:47 04.01.2026
Кандидат на пост тренера "Спартака" Карседо объявил о смене клуба
Испанец Хуан Карлос Карседо, которого СМИ называют претендентом на пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак", объявил об уходе с аналогичной
спорт, спартак москва, пафос
Футбол, Спорт, Спартак Москва, Пафос
Кандидат на пост тренера "Спартака" Карседо объявил о смене клуба

Претендент на пост тренера "Спартака" Карседо объявил об уходе из "Пафоса"

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Испанец Хуан Карлос Карседо, которого СМИ называют претендентом на пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак", объявил об уходе с аналогичной должности в кипрском клубе "Пафос".
"Пафос" в воскресенье проиграл "Аполлону" в матче 16-го тура чемпионата Кипра и упустил возможность вернуться на первое место в турнирной таблице.
Деян Станкович - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Станкович делал очень много ошибок в "Спартаке", заявил Нигматуллин
25 декабря 2025, 17:10
"Это важный момент для меня, я хотел подарить победу городу и команде. Я знаю, что у команды будет все хорошо и без меня. Я принял решение продолжить в другом клубе. Я пережил многое в этом клубе и буду хранить это всегда", - цитирует Карседо 24sports.com.cy.
Позже на пресс-конференции на вопрос о причинах переезда в Россию специалист ответил: "Сложно объяснить. У меня были переговоры с руководством, которые не привели к соглашению. Были переговоры и с другими командами. Я также подумал о благополучии своей семьи", - добавил испанец.
Ранее журналист Иван Карпов и испанские СМИ сообщали, что Карседо является основным кандидатом на должность главного тренера "Спартака". Испанец работал в клубе в 2012 году в качестве ассистента Унаи Эмери.
Карседо с 2023 года возглавлял "Пафос", принадлежащий российскому бизнесмену Сергею Ломакину. Под руководством испанца клуб впервые в своей истории стал чемпионом страны и завоевал Кубок Кипра.
Деян Станкович - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Станкович заявил, что его напрягало судейство в России
22 декабря 2025, 19:02
 
ФутболСпортСпартак МоскваПафос
 
Матч-центр
 
