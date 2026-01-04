Рейтинг@Mail.ru
Каллас призвала США уважать волю народа Венесуэлы - РИА Новости, 04.01.2026
22:38 04.01.2026
Каллас призвала США уважать волю народа Венесуэлы
Глава евродипломатии Кая Каллас в заявлении призвала США, которые являются постоянным членом Совета безопасности ООН, уважать международное право и волю народа... РИА Новости, 04.01.2026
Каллас призвала США уважать международное право и волю народа Венесуэлы

Глава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас в заявлении призвала США, которые являются постоянным членом Совета безопасности ООН, уважать международное право и волю народа Венесуэлы.
«
"ЕС напоминает, что при любых обстоятельствах должны соблюдаться принципы международного права и Устав ООН. Члены СБ ООН несут особую ответственность за соблюдение этих принципов как основы международной архитектуры безопасности", - говорится в документе, который поддержали все государства ЕС, кроме Венгрии.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Каллас призвала США к сдержанности в ситуации вокруг Венесуэлы
3 января, 14:00
Добавляется, что право венесуэльского народа самостоятельно определять свое будущее должно быть соблюдено.
«
"ЕС разделяет приоритет борьбы с транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, которые представляют собой серьезную угрозу безопасности во всем мире. Вместе с тем ЕС подчеркивает, что эти вызовы должны решаться путем устойчивого сотрудничества при полном соблюдении международного права, а также принципов территориальной целостности и суверенитета", - подчеркивается в заявлении.
Каллас уточнила, что ЕС находится в тесном контакте с США и с региональными и международными партнерами союза, чтобы поддержать и содействовать диалогу со всеми вовлеченными сторонами, направленному на достижение согласованного, демократического, инклюзивного и мирного решения кризиса под руководством самих венесуэльцев.
"В этот критический момент крайне важно, чтобы все стороны в полной мере соблюдали права человека и нормы международного гуманитарного права. Все политические заключенные, в настоящее время содержащиеся под стражей в Венесуэле, должны быть освобождены без каких-либо условий", - заключается в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Мир стоит на пороге большой войны
Вчера, 08:00
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Вертолеты пролетают мимо столбов дыма в Каракасе, Венесуэла. 3 января 2026 - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Председатель СБ ООН получил запрос Венесуэлы о проведении заседания
3 января, 21:44
 
В миреВенесуэлаСШАВашингтон (штат)Николас МадуроКайя КалласДональд ТрампООНЕвросоюзМИД КНРУдары США по Венесуэле
 
 
Заголовок открываемого материала