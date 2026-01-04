Израиль и Сирия проведут переговоры о безопасности, сообщает Axios

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Израиль и Сирия в понедельник по просьбе США проведут в Париже переговоры о заключении соглашения о безопасности, передает издание Axios со ссылкой на источники.
"По информации израильского чиновника и другого осведомленного источника, в понедельник в Париже состоится встреча высокопоставленных сирийских и израильских чиновников для возобновления переговоров по новому соглашению в области безопасности",- говорится в сообщении.
Несмотря на то, что это станет пятым раундом этих переговоров, они проводятся впервые за почти два месяца благодаря призыву американского президента Дональда Трампа.
В израильскую группу войдет посол страны в Вашингтоне Йехиэль Лейтер, советник Роман Гофман, и и.о. советника по национальной безопасности Гиль Райх.
"Целью данных переговоров является демилитаризация южной части Сирии и вывод израильских войск с тех территорий Сирии, которые они оккупировали после краха режима (бывшего сирийского президента Башара - ред.) Асада", - сообщает Axios.
Трамп 29 декабря на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заявил, что рассчитывает на нормализацию отношений Израиля с новым руководством Сирии.
