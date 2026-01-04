Израиль и Сирия проведут переговоры о безопасности, сообщает Axios

В израильскую группу войдет посол страны в Вашингтоне Йехиэль Лейтер, советник Роман Гофман, и и.о. советника по национальной безопасности Гиль Райх.

"Целью данных переговоров является демилитаризация южной части Сирии и вывод израильских войск с тех территорий Сирии, которые они оккупировали после краха режима (бывшего сирийского президента Башара - ред.) Асада", - сообщает Axios.