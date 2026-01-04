Рейтинг@Mail.ru
"Лацио" проиграл "Наполи" в матче с тремя красными карточками - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:37 04.01.2026 (обновлено: 16:59 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/italiya-2066362718.html
"Лацио" проиграл "Наполи" в матче с тремя красными карточками
"Лацио" проиграл "Наполи" в матче с тремя красными карточками - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
"Лацио" проиграл "Наполи" в матче с тремя красными карточками
"Лацио" проиграл "Наполи" в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T16:37:00+03:00
2026-01-04T16:59:00+03:00
футбол
спорт
рим
адам марушич
амир ррахмани
леонардо спинаццола
лацио
наполи
рим
спорт, рим, адам марушич, амир ррахмани, леонардо спинаццола, лацио, наполи, серия а (чемпионат италии по футболу), милан
Футбол, Спорт, Рим, Адам Марушич, Амир Ррахмани, Леонардо Спинаццола, Лацио, Наполи, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Милан
"Лацио" проиграл "Наполи" в матче с тремя красными карточками

"Наполи" обыграл "Лацио" в матче с тремя красными карточками в Серии А

© Соцсети ФК "Наполи"Антонио Конте
Антонио Конте - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Соцсети ФК "Наполи"
Антонио Конте. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. "Лацио" проиграл "Наполи" в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Риме, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Леонардо Спинаццола (13-я минута) и Амир Ррахмани (32).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
04 января 2026 • начало в 14:30
Завершен
Лацио
0 : 2
Наполи
13‎’‎ • Леонардо Спинаццола
(Маттео Политано)
32‎’‎ • Амир Ррахмани
(Маттео Политано)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Арбитр в этом матче показал три красные карточки, удалив с поля футболистов "Лацио" Тиджани Нослина (81) и Адама Марушича (88), а также игрока "Наполи" Паскуале Маццокки (88).
"Наполи" набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего "Милана" на один балл. "Лацио" (24 очка) располагается на девятой позиции.
ФутболСпортРимАдам МарушичАмир РрахманиЛеонардо СпинаццолаЛациоНаполиСерия А (чемпионат Италии по футболу)Милан
 
