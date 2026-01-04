Рейтинг@Mail.ru
Испания подготовила 8,5 тысячи украинских военных - РИА Новости, 04.01.2026
14:01 04.01.2026
Испания подготовила 8,5 тысячи украинских военных
Испания подготовила 8,5 тысячи украинских военных

Флаг Испании
МАДРИД, 4 янв - РИА Новости. Испания подготовила 8,5 тысячи украинских военнослужащих, что составило около 10% солдат, прошедших обучение в рамках миссии Европейского союза по оказанию военной помощи, сообщило в воскресенье министерство обороны королевства.
"В рамках миссии Европейского союза по военной помощи Украине Испания на своей территории подготовила 8,5 тысячи украинских военнослужащих, что составляет 10% от общего числа прошедших обучение в Европе за более чем три года действия этой миссии", - говорится в публикации в социальной сети X.
Испания с начала конфликта последовательно оказывает Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь, участвуя в общеевропейских программах поддержки Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Киев - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Испания выделила на помощь Украине два миллиарда евро
15 декабря 2025, 16:39
 
