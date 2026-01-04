Испания подготовила 8,5 тысячи украинских военных

МАДРИД, 4 янв - РИА Новости. Испания подготовила 8,5 тысячи украинских военнослужащих, что составило около 10% солдат, прошедших обучение в рамках миссии Европейского союза по оказанию военной помощи, сообщило в воскресенье министерство обороны королевства.