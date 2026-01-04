В Иране арестовали одного из зачинщиков беспорядков

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Силы правопорядка арестовали одного из зачинщиков беспорядков в иранском городе Дизфуль, расположенном на юго-западе исламской республики, заявил глава полицейского управления города Эхсан Баридия.
"Арестован вооруженный мужчина, намеревавшийся превратить массовые протесты в городе в беспорядки и хаос. Вооруженный мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, как только их увидел, но в итоге получил пулевое ранение в ногу", - сказал Бардия, его слова приводит иранское гостелевидение IRIB.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.
