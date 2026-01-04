Рейтинг@Mail.ru
В Иране арестовали одного из зачинщиков беспорядков - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:00 04.01.2026 (обновлено: 23:38 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/iran-2066410070.html
В Иране арестовали одного из зачинщиков беспорядков
В Иране арестовали одного из зачинщиков беспорядков - РИА Новости, 04.01.2026
В Иране арестовали одного из зачинщиков беспорядков
Силы правопорядка арестовали одного из зачинщиков беспорядков в иранском городе Дизфуль, расположенном на юго-западе исламской республики, заявил глава... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T21:00:00+03:00
2026-01-04T23:38:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066146234_0:187:645:550_1920x0_80_0_0_a75470770cf2add1c17dcdd1a6cbb2f9.jpg
https://ria.ru/20260103/iran-2066127535.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066146234_0:238:645:722_1920x0_80_0_0_27c1b407887ffcbdb89ff9d50b58faff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), сша
В мире, Иран, Тегеран (город), США
В Иране арестовали одного из зачинщиков беспорядков

В Иране арестовали одного из зачинщиков беспорядков в городе Дизфуль

© Кадр видео из соцсетейБеспорядки в Иране
Беспорядки в Иране - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Беспорядки в Иране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Силы правопорядка арестовали одного из зачинщиков беспорядков в иранском городе Дизфуль, расположенном на юго-западе исламской республики, заявил глава полицейского управления города Эхсан Баридия.
"Арестован вооруженный мужчина, намеревавшийся превратить массовые протесты в городе в беспорядки и хаос. Вооруженный мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, как только их увидел, но в итоге получил пулевое ранение в ногу", - сказал Бардия, его слова приводит иранское гостелевидение IRIB.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Миссия Ирана в ООН отвергла угрозы США на фоне протестов
3 января, 02:26
 
В миреИранТегеран (город)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала