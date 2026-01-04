В Иране арестовали одного из зачинщиков беспорядков

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Силы правопорядка арестовали одного из зачинщиков беспорядков в иранском городе Дизфуль, расположенном на юго-западе исламской республики, заявил глава полицейского управления города Эхсан Баридия.

В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.