СМИ: выпущенные КНДР ракеты упали вне экономической зоны Японии
СМИ: выпущенные КНДР ракеты упали вне экономической зоны Японии - РИА Новости, 04.01.2026
СМИ: выпущенные КНДР ракеты упали вне экономической зоны Японии
Баллистические ракеты, предположительно, выпущенные КНДР, упали за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии, сообщений об ущербе не поступало,... РИА Новости, 04.01.2026
