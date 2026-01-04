Рейтинг@Mail.ru
СМИ: выпущенные КНДР ракеты упали вне экономической зоны Японии
03:34 04.01.2026
СМИ: выпущенные КНДР ракеты упали вне экономической зоны Японии
СМИ: выпущенные КНДР ракеты упали вне экономической зоны Японии - РИА Новости, 04.01.2026
СМИ: выпущенные КНДР ракеты упали вне экономической зоны Японии
Баллистические ракеты, предположительно, выпущенные КНДР, упали за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии, сообщений об ущербе не поступало,... РИА Новости, 04.01.2026
в мире
япония
кндр
https://ria.ru/20260104/raketa-2066297880.html
япония
кндр
в мире, япония, кндр
В мире, Япония, КНДР
СМИ: выпущенные КНДР ракеты упали вне экономической зоны Японии

Kyodo: две ракеты, выпущенные КНДР, упали вне экономической зоны Японии

© AP Photo / KRTЗапуск ракет в КНДР
Запуск ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / KRT
Запуск ракет в КНДР. Архивное фото
ТОКИО, 4 янв — РИА Новости. Баллистические ракеты, предположительно, выпущенные КНДР, упали за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии, сообщений об ущербе не поступало, передает агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.
Ранее Служба безопасности на море Японии обнародовала два предупреждения о возможных ракетных пусках КНДР. Первое предупреждение о возможном ракетном пуске было опубликовано в 07.57 по местному времени (01.57 мск), а второе - 08.08 по местному времени (02.08 мск).
По данным источников Киодо, оба объекта, согласно предварительной оценке, упали вне японской ИЭЗ.
Информации о пострадавших или повреждениях судов и объектов на территории Японии на данный момент нет.
Правительство Японии продолжает сбор и уточнение информации.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Японии заявили о новом вероятном ракетном пуске КНДР
02:28
 
В миреЯпонияКНДР
 
 
