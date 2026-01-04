Рейтинг@Mail.ru
Премьер Гренландии призвал не паниковать на фоне угроз США
21:11 04.01.2026 (обновлено: 21:30 04.01.2026)
Премьер Гренландии призвал не паниковать на фоне угроз США
Премьер Гренландии призвал не паниковать на фоне угроз США - РИА Новости, 04.01.2026
Премьер Гренландии призвал не паниковать на фоне угроз США
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя опубликованную супругой чиновника Белого дома карту острова в цветах флага США, заявил, что эта... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T21:11:00+03:00
2026-01-04T21:30:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
стивен миллер
николас мадуро
удары сша по венесуэле
гренландия
сша
дания
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Стивен Миллер, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
Премьер Гренландии призвал не паниковать на фоне угроз США

Премьер Гренландии Нильсен назвал неуважительной карту острова в цветах США

Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя опубликованную супругой чиновника Белого дома карту острова в цветах флага США, заявил, что эта картинка говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет.
В воскресенье супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания.
"Первым делом позвольте я совершенно четко и совершенно спокойно скажу, что нет причин для паники или неуверенности. Изображение, которым поделилась Кэти Миллер, где Гренландия предстает обернутой в американский флаг, совершенно ничего не меняет. Наша страна не продается, а наше будущее не решается публикациями в соцсетях. Однако это изображение неуважительное", - написал Нильсен в соцсети Facebook*.
Премьер отметил, что отношения между странами и народами строятся на международном праве и уважении, а не на символических обозначениях, игнорирующих статус и права гренландцев.
"Правительство спокойно и ответственно продолжает работу. Мы ведем диалог, мы защищаем наши интересы, и мы твердо придерживаемся международных правил игры, которыми связаны и наши партнеры по сотрудничеству. Нет никаких причин для паники. Но есть хорошая причина твердо заявить о недостаточном уважении", - подчеркнул Нильсен.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Трамп 22 декабря 2025 года объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен ранее подчеркнул, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет американского посла в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения к их общей территориальной целостности.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампСтивен МиллерНиколас МадуроУдары США по Венесуэле
 
 
