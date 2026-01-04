Премьер Гренландии призвал не паниковать на фоне угроз США

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя опубликованную супругой чиновника Белого дома карту острова в цветах флага США, заявил, что эта картинка говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет.

В воскресенье супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии , окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США Венесуэле . В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания.

"Первым делом позвольте я совершенно четко и совершенно спокойно скажу, что нет причин для паники или неуверенности. Изображение, которым поделилась Кэти Миллер, где Гренландия предстает обернутой в американский флаг, совершенно ничего не меняет. Наша страна не продается, а наше будущее не решается публикациями в соцсетях. Однако это изображение неуважительное", - написал Нильсен в соцсети Facebook*.

Премьер отметил, что отношения между странами и народами строятся на международном праве и уважении, а не на символических обозначениях, игнорирующих статус и права гренландцев.

"Правительство спокойно и ответственно продолжает работу. Мы ведем диалог, мы защищаем наши интересы, и мы твердо придерживаемся международных правил игры, которыми связаны и наши партнеры по сотрудничеству. Нет никаких причин для паники. Но есть хорошая причина твердо заявить о недостаточном уважении", - подчеркнул Нильсен.

Трамп 22 декабря 2025 года объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен ранее подчеркнул, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет американского посла в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения к их общей территориальной целостности.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая России . Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.