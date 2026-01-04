При пожаре в жилом комплексе в Гонконге погиб человек

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пожар в Гонконге произошел в воскресенье в жилом комплексе Shek Kip Mei, в результате погиб один человек, восемь пострадали, более 250 человек были эвакуированы, сообщает гонконгская газета Пожар в Гонконге произошел в воскресенье в жилом комплексе Shek Kip Mei, в результате погиб один человек, восемь пострадали, более 250 человек были эвакуированы, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

По данным газеты, в здании не обнаружены нарушения противопожарного оборудования. Однако есть подозрения, что пожар вызван неисправностью электропитания. Сообщения о пожаре поступили в 8.04 (3.04 мск), через 50 минут пожар был ликвидирован.

"Неисправности электропитании, возможно, послужили причиной пожара в Гонконге , в результате которого погиб один человек, еще восемь человек пострадали и более 250 жителей были вынуждены эвакуироваться", - сообщает SCMP.

Мужчина и семь женщин пострадали во время пожара, двое из них получили серьезные травмы из-за отравления дымом. Они были доставлены в больницу. Мужчина, в чьей квартире начался пожар, погиб на месте, отмечает газета.

Среди эвакуированных, 250 человек эвакуировались самостоятельно, еще 22 человека вывели из здания пожарными.

В тушении пожара был задействован 91 сотрудник пожарной службы.

"Мы все еще расследуем причину пожара. Мы всесторонне изучим возможные причины, включая перебои в электропитании", - заявил исполняющий обязанности помощника отдела офицер Ип Кам-кхон.

В субботу SCMP сообщала о пожаре, который вспыхнул в одной из квартир жилого комплекса Lai Yiu в районе Квай Чун в Гонконге из-за короткого замыкания, в результате погиб кот, четыре человека пострадали, около 150 были эвакуированы.