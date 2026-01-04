Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в жилом комплексе в Гонконге погиб человек
10:09 04.01.2026
При пожаре в жилом комплексе в Гонконге погиб человек
При пожаре в жилом комплексе в Гонконге погиб человек - РИА Новости, 04.01.2026
При пожаре в жилом комплексе в Гонконге погиб человек
Пожар в Гонконге произошел в воскресенье в жилом комплексе Shek Kip Mei, в результате погиб один человек, восемь пострадали, более 250 человек были... РИА Новости, 04.01.2026
При пожаре в жилом комплексе в Гонконге погиб человек

При пожаре в жилом комплексе в Гонконге погиб человек, восемь пострадали

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пожар в Гонконге произошел в воскресенье в жилом комплексе Shek Kip Mei, в результате погиб один человек, восемь пострадали, более 250 человек были эвакуированы, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
По данным газеты, в здании не обнаружены нарушения противопожарного оборудования. Однако есть подозрения, что пожар вызван неисправностью электропитания. Сообщения о пожаре поступили в 8.04 (3.04 мск), через 50 минут пожар был ликвидирован.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Пострадавший в пожаре футболист "Меца" спас из огня свою девушку
3 января, 23:00
"Неисправности электропитании, возможно, послужили причиной пожара в Гонконге, в результате которого погиб один человек, еще восемь человек пострадали и более 250 жителей были вынуждены эвакуироваться", - сообщает SCMP.
Мужчина и семь женщин пострадали во время пожара, двое из них получили серьезные травмы из-за отравления дымом. Они были доставлены в больницу. Мужчина, в чьей квартире начался пожар, погиб на месте, отмечает газета.
Среди эвакуированных, 250 человек эвакуировались самостоятельно, еще 22 человека вывели из здания пожарными.
В тушении пожара был задействован 91 сотрудник пожарной службы.
Полиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026 - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Опознаны первые жертвы пожара в швейцарском Кран-Монтана
3 января, 15:34
"Мы все еще расследуем причину пожара. Мы всесторонне изучим возможные причины, включая перебои в электропитании", - заявил исполняющий обязанности помощника отдела офицер Ип Кам-кхон.
В субботу SCMP сообщала о пожаре, который вспыхнул в одной из квартир жилого комплекса Lai Yiu в районе Квай Чун в Гонконге из-за короткого замыкания, в результате погиб кот, четыре человека пострадали, около 150 были эвакуированы.
По данным газеты, в ноябре 2025 года произошел сильнейший пожар в Гонконге за последние 17 лет. Двадцать шестого ноября огонь охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился на соседние здания. В результате 161 человек погиб и около 80 человек пострадали.
Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Гонконге почтят память погибших при пожаре в жилом комплексе
29 ноября 2025, 07:04
 
В мире
 
 
