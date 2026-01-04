Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" рассказал о сокращении запасов газа в ПХГ Франции - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 04.01.2026 (обновлено: 13:54 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/gazprom-2066342707.html
"Газпром" рассказал о сокращении запасов газа в ПХГ Франции
"Газпром" рассказал о сокращении запасов газа в ПХГ Франции - РИА Новости, 04.01.2026
"Газпром" рассказал о сокращении запасов газа в ПХГ Франции
Уровень запасов газа в подземных хранилищах Франции к началу января опустился ниже 60%, обратил внимание "Газпром". РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T13:53:00+03:00
2026-01-04T13:54:00+03:00
в мире
франция
европа
нидерланды
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753196266_436:0:2530:1178_1920x0_80_0_0_5aa084a7d654d9715a594678f964aeba.jpg
https://ria.ru/20260103/gaz-2066222526.html
франция
европа
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753196266_491:0:2712:1666_1920x0_80_0_0_1050608e5e827971f49699e1de6440f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, европа, нидерланды, газпром
В мире, Франция, Европа, Нидерланды, Газпром
"Газпром" рассказал о сокращении запасов газа в ПХГ Франции

«Газпром»: запасы газа в ПХГ Франции упали ниже 60%

© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Michel Spingler
Компрессорная станция на севере Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Уровень запасов газа в подземных хранилищах Франции к началу января опустился ниже 60%, обратил внимание "Газпром".
"К началу января уровень запасов газа в подземных хранилищах Франции опустился ниже 60%. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE, ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы – ред.), на 1 января заполненность ПХГ Франции, одной из крупнейших экономик Европы, составляет 59,1%", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Отмечается, что запасы газа в хранилищах Нидерландов снизились уже до 48,2%, Германии – до 56,1%.
В целом в ПХГ Европы на 1 января – 62,5 миллиарда кубометров газа. Это 61,6% от объема хранилищ и на 10,7 миллиарда кубометров меньше прошлогоднего уровня.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа в Казахстан
3 января, 17:02
 
В миреФранцияЕвропаНидерландыГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала