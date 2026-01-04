https://ria.ru/20260104/gazprom-2066342707.html
"Газпром" рассказал о сокращении запасов газа в ПХГ Франции
"Газпром" рассказал о сокращении запасов газа в ПХГ Франции - РИА Новости, 04.01.2026
"Газпром" рассказал о сокращении запасов газа в ПХГ Франции
Уровень запасов газа в подземных хранилищах Франции к началу января опустился ниже 60%, обратил внимание "Газпром". РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T13:53:00+03:00
2026-01-04T13:53:00+03:00
2026-01-04T13:54:00+03:00
в мире
франция
европа
нидерланды
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753196266_436:0:2530:1178_1920x0_80_0_0_5aa084a7d654d9715a594678f964aeba.jpg
https://ria.ru/20260103/gaz-2066222526.html
франция
европа
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753196266_491:0:2712:1666_1920x0_80_0_0_1050608e5e827971f49699e1de6440f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, европа, нидерланды, газпром
В мире, Франция, Европа, Нидерланды, Газпром
"Газпром" рассказал о сокращении запасов газа в ПХГ Франции
«Газпром»: запасы газа в ПХГ Франции упали ниже 60%