В жилом доме в Свердловской области взорвался газ

"Взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире четырехэтажки. Всего огонь охватил три квартиры. <...> Предварительно, пострадал один человек", — говорится в посте на платформе MAX.

Как уточнили в региональном управлении МВД, трех человек доставили в больницу: хозяйку квартиры, где прогремел взрыв, и двух ее соседок. Там также отметили, что с большой долей вероятности причиной ЧП стало нарушение правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием.