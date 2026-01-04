Рейтинг@Mail.ru
В жилом доме в Свердловской области взорвался газ - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 04.01.2026 (обновлено: 16:37 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/gaz-2066350525.html
В жилом доме в Свердловской области взорвался газ
В жилом доме в Свердловской области взорвался газ - РИА Новости, 04.01.2026
В жилом доме в Свердловской области взорвался газ
В жилом доме в Первоуральске взорвался газ, предварительно, пострадал человек, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T15:07:00+03:00
2026-01-04T16:37:00+03:00
происшествия
первоуральск
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066350960_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_89e121781c305341e29796e43d853a96.jpg
https://ria.ru/20260104/ural-2066361517.html
первоуральск
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066350960_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_a849d1d7a91a374ab155b5aeab2a16ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, первоуральск, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В жилом доме в Свердловской области взорвался газ

В Свердловской области один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиПожар из-за взрыва газа в жилом доме в Первоуральске
Пожар из-за взрыва газа в жилом доме в Первоуральске - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Пожар из-за взрыва газа в жилом доме в Первоуральске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В жилом доме в Первоуральске взорвался газ, предварительно, пострадал человек, сообщили в МЧС России.
"Взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире четырехэтажки. Всего огонь охватил три квартиры. <...> Предварительно, пострадал один человек", — говорится в посте на платформе MAX.
© Фото : соцсетиПожар из-за взрыва газа в жилом доме в Первоуральске
Пожар из-за взрыва газа в жилом доме в Первоуральске - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : соцсети
Пожар из-за взрыва газа в жилом доме в Первоуральске
Пожарные спасли двух жильцов дома, еще пять эвакуировались самостоятельно, добавили в ведомстве.
Как уточнили в региональном управлении МВД, трех человек доставили в больницу: хозяйку квартиры, где прогремел взрыв, и двух ее соседок. Там также отметили, что с большой долей вероятности причиной ЧП стало нарушение правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием.
Сотрудники МЧС уже ликвидировали открытое горение на 35 квадратных метрах. На месте работают 16 специалистов и шесть единиц техники.
Возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.
Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Глава Свердловской области поручил подготовить ПВР в Первоуральске
Вчера, 16:30
 
ПроисшествияПервоуральскСвердловская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала