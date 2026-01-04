https://ria.ru/20260104/gaz-2066350525.html
В жилом доме в Свердловской области взорвался газ
В жилом доме в Свердловской области взорвался газ
В жилом доме в Первоуральске взорвался газ, предварительно, пострадал человек, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 04.01.2026
В Свердловской области один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.
В жилом доме в Первоуральске взорвался газ, предварительно, пострадал человек, сообщили
в МЧС России.
"Взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире четырехэтажки. Всего огонь охватил три квартиры. <...> Предварительно, пострадал один человек", — говорится в посте на платформе MAX.
Пожарные спасли двух жильцов дома, еще пять эвакуировались самостоятельно, добавили в ведомстве.
Как уточнили в региональном управлении МВД, трех человек доставили в больницу: хозяйку квартиры, где прогремел взрыв, и двух ее соседок. Там также отметили, что с большой долей вероятности причиной ЧП стало нарушение правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием.
Сотрудники МЧС
уже ликвидировали открытое горение на 35 квадратных метрах. На месте работают 16 специалистов и шесть единиц техники.
Возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.