Гарбузов рассказал о проекте "Пять минут о московской промышленности" - 04.01.2026
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:00 04.01.2026
Гарбузов рассказал о проекте "Пять минут о московской промышленности"
Гарбузов рассказал о проекте "Пять минут о московской промышленности"
Новости
Гарбузов рассказал о проекте "Пять минут о московской промышленности"

Гарбузов: вышло более 30 передач "Пять минут о московской промышленности"

© Фото : Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Запись выпуска "Пять минут о московской промышленности"
Запись выпуска "Пять минут о московской промышленности"
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В прошлом году было опубликовано более 30 выпусков проекта "Пять минут о московской промышленности", который помогает жителям понять, как устроены производства и какие профессиональные навыки особенно востребованы в отрасли, заявил министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.
"Пять минут о московской промышленности" — это проект столичного департамента инвестиционной и промышленной политики. В каждом эпизоде в формате коротких интервью с главами и сотрудниками предприятий Москвы зрителям рассказывают о технологиях и продуктах современного индустриального комплекса столицы.
Среди участников проекта — производители различных товаров: от икры, рыбных консервов и мясных изделий до лимонада на основе молочной сыворотки, а также высокотехнологичные компании, которые занимаются производством планетарных сканеров, инновационного образовательного оборудования, косметической упаковки и спутниковых платформ. Все серии проекта доступны на видеохостинге Rutube и в социальной сети "ВКонтакте".
"Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель понимал, как устроены производства, какие технологии нас окружают и какие профессиональные навыки сегодня особенно востребованы в отрасли. Используя разнообразные форматы — интервью, сериалы, подкасты — мы формируем осознанное отношение к будущему города и тем самым даем каждому возможность стать не просто наблюдателем, а активным участником создания современного облика столицы", — приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
Кроме того, о сохранении традиций рассказывает мини-сериал "Семейная смена", посвященный династиям московских предприятий. Он был реализован при поддержке АНО "ИРИ" в рамках проекта "Открытая промышленность". Десятисерийный медиапроект знакомит зрителей с тремя династиями из разных сфер: герои занимаются производством игрушек, лифтов и банкоматов. Эпизоды раскрывают, как семьи преодолевают нестандартные препятствия и вызовы в работе и находят путь к решению задач вместе.
Больше о столичной промышленности можно узнать также и в аудиоформате. На сайте "Детского радио" доступны 32 выпуска сериала о прорывных технологиях и производствах "Марат, Полина и робопес", уточнили в пресс-службе департамента. Радиосериал выходит при поддержке Карачаровского механического завода. Действия разворачиваются в Москве будущего, в 2125 году. Обычные школьники Марат и Полина Смекалкины попадают в эпицентр увлекательных приключений: они спасают город от нашествия инопланетян, выручают папу из плена шпиона Вьюркина и проводят эксперименты с черной дырой. Преодолеть трудности им помогают разработки заводов и городские инженеры.
Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Каждый год в столице открывается около 150 технологичных предприятий. На сегодняшний день в Москве работает порядка 4,6 тысячи промышленных компаний. Там занято более 755 тысяч человек. Кроме того, в столице производителям доступно свыше 20 мер поддержки.
Ранее Гарбузов сообщил, что столичные компании, функционирующие в сфере энергетического машиностроения, нарастили на 58% объем поставок в другие страны.
 
