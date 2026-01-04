Тайсон Фьюри подтвердил свое возвращение на ринг в 2026 году

"Меня не было какое-то время, но теперь я возвращаюсь. 37 лет, а я по-прежнему бью. Нет ничего лучше, чем бить мужиков по роже и получать за это деньги", - написал Фьюри в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).