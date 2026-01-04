https://ria.ru/20260104/fyuri-2066399211.html
Тайсон Фьюри подтвердил свое возвращение на ринг в 2026 году
Бывший чемпион мира по боксу британец Тайсон Фьюри в соцсетях подтвердил решение вернуться на ринг в 2026 году.
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу британец Тайсон Фьюри в соцсетях подтвердил решение вернуться на ринг в 2026 году.
Фьюри
объявил о завершении карьеры в январе 2025 года, однако в июле председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что британский боксер вернется на ринг. В воскресенье Фьюри назвал 2026 год годом своего возращения.
"Меня не было какое-то время, но теперь я возвращаюсь. 37 лет, а я по-прежнему бью. Нет ничего лучше, чем бить мужиков по роже и получать за это деньги", - написал Фьюри в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Фьюри начал профессиональную карьеру в 2008 году. Владел титулами WBA
(2015-2016), WBO
(2015-2016), IBO
(2015-2016), IBF
(2015), WBC
(2020-2024). Ранее британец неоднократно объявлял о завершении карьеры и возвращался в бокс. В 2017 году боксер получил двухлетнюю дисквалификацию после положительного результата допинг-пробы на метаболит кокаина. На счету британца 34 победы, два поражения и одна ничья.