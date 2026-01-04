Рейтинг@Mail.ru
"Вызывает подозрение": в Финляндии раскрыли странности захвата Мадуро
03:57 04.01.2026
"Вызывает подозрение": в Финляндии раскрыли странности захвата Мадуро
"Вызывает подозрение": в Финляндии раскрыли странности захвата Мадуро
"Вызывает подозрение": в Финляндии раскрыли странности захвата Мадуро

Дипломат Сойни: США могли иметь договоренности с венесуэльскими военными

© Фото : Donald J. Trump/Truth SocialФото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : Donald J. Trump/Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social . Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. США могли иметь некие договоренности с венесуэльскими военными насчет похищения Николаса Мадуро, такое мнение высказал экс-глава МИД Финляндии Тимо Сойни в своем блоге.
"США буквально вошли в Венесуэлу. Это вызывает подозрения, что у США и венесуэльских военных есть некая договоренность" — написал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Вызывает тревогу": названы новые цели Трампа после Венесуэлы
02:04
По мнению бывшего министра, венесуэльская армия сыграла важную роль в незаконном захвате Мадуро.
"Без армии тут явно не обошлись. С кем еще вести дела?" — задался вопросом дипломат.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вэнса не было с Трампом во время операции в Венесуэле, заявила журналист
Вчера, 23:56
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Где ваша смелость?": в Раде предложили Трампу новую цель для нападения
00:39
 
В миреВенесуэлаСШАФинляндияНиколас МадуроДональд ТрампТимо СойниООН
 
 
