В двух поселениях Туапсинского округа восстановили энергоснабжение

СОЧИ, 4 янв - РИА Новости. Энергетики восстановили энергоснабжение в двух поселениях Туапсинского муниципального округа - в отдаленном хуторе Папоротном и селе Гойтх, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

