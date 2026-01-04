https://ria.ru/20260104/energosnabzhenie-2066391693.html
В двух поселениях Туапсинского округа восстановили энергоснабжение
В двух поселениях Туапсинского округа восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 04.01.2026
В двух поселениях Туапсинского округа восстановили энергоснабжение
Энергетики восстановили энергоснабжение в двух поселениях Туапсинского муниципального округа - в отдаленном хуторе Папоротном и селе Гойтх
СОЧИ, 4 янв - РИА Новости. Энергетики восстановили энергоснабжение в двух поселениях Туапсинского муниципального округа - в отдаленном хуторе Папоротном и селе Гойтх, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
сообщил в четверг, что за последние дни в регионе выпало большое количество осадков, из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества. По его данным, из-за сильных снегопадов без света в регионе остаются около 43 тысяч человек, специалисты работали всю новогоднюю ночь и продолжают устранять последствия непогоды. Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь, по его словам, сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов
, Армавире
и Сочи
. В Белореченском районе
введен режим ЧС.
"В двух поселениях Туапсинского муниципального округа восстановили энергоснабжение. Работы завершили в отдаленном хуторе Папоротном и селе Гойтх", - говорится в сообщении.
В оперштабе Кубани добавили, что в четырех поселениях округа жители получают электричество по временной схеме, с помощью дизельных генераторов запитали подстанции в поселке Горный, а также в селах Терзиян, 1-я и 4-я Гунайка.