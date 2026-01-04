Российский генконсул рассказал о работе отечественных компаний в ОАЭ

"В этом смысле деловая среда Дубая показывает высокую степень прагматизма и ориентированности на результат, независимо от национальной принадлежности бизнеса или политической конъюнктуры. Отдельно стоит отметить сектор розничной торговли и услуг: российские бренды достаточно успешно находят здесь своего потребителя, особенно в нишах ресторанного бизнеса и сферы услуг. Это говорит о том, что рынок ОАЭ открыт для новых игроков и воспринимает их прежде всего с точки зрения качества и конкурентоспособности, а не происхождения капитала", - заключил собеседник агентства.