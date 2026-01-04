https://ria.ru/20260104/ekonomika-2066399834.html
Российский генконсул рассказал о работе отечественных компаний в ОАЭ
Российский генконсул рассказал о работе отечественных компаний в ОАЭ - РИА Новости, 04.01.2026
Российский генконсул рассказал о работе отечественных компаний в ОАЭ
Российские компании успешно находят своего потребителя в ОАЭ, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T08:30:00+03:00
2026-01-04T08:30:00+03:00
2026-01-04T21:26:00+03:00
экономика
дубай
оаэ
россия
максим владимиров (baring vostok)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061458159_0:19:3191:1814_1920x0_80_0_0_b9d3751de4d60c136de5bceff7a683c2.jpg
https://ria.ru/20260103/chislo-2066138189.html
дубай
оаэ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061458159_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_67c87512fc016347c4869a68292322d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дубай, оаэ, россия, максим владимиров (baring vostok)
Экономика, Дубай, ОАЭ, Россия, Максим Владимиров (Baring Vostok)
Российский генконсул рассказал о работе отечественных компаний в ОАЭ
Генконсул Владимиров: российские компании уверенно чувствуют себя в ОАЭ
ДУБАЙ, 4 янв - РИА Новости. Российские компании успешно находят своего потребителя в ОАЭ, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров.
По его словам, российский бизнес чувствует себя в Дубае
"достаточно уверенно".
"Город давно выстроил репутацию одного из наиболее удобных международных деловых хабов - с понятными правилами ведения бизнеса, развитой финансовой инфраструктурой, а также уникальным сочетанием двух правовых систем - континентальной и общей… В сочетании с федеральным законодательством ОАЭ
такой подход обеспечивает бизнесу высокий уровень правовой определенности, предсказуемости и защиты инвестиций. Для российских компаний, особенно работающих с международными рынками, это становится важным фактором при выборе Дубая в качестве регионального или глобального делового центра", - сказал РИА Новости генконсул.
Он подчеркнул, что для российских компаний важным фактором стала возможность быстро адаптироваться к новым условиям: открыть офис, выстроить логистику, наладить расчеты и взаимодействие с международными партнерами.
"В этом смысле деловая среда Дубая показывает высокую степень прагматизма и ориентированности на результат, независимо от национальной принадлежности бизнеса или политической конъюнктуры. Отдельно стоит отметить сектор розничной торговли и услуг: российские бренды достаточно успешно находят здесь своего потребителя, особенно в нишах ресторанного бизнеса и сферы услуг. Это говорит о том, что рынок ОАЭ открыт для новых игроков и воспринимает их прежде всего с точки зрения качества и конкурентоспособности, а не происхождения капитала", - заключил собеседник агентства.