Эксперты назвали самые популярные товары на АЗС, кроме топлива
Эксперты назвали самые популярные товары на АЗС, кроме топлива
Эксперты назвали самые популярные товары на АЗС, кроме топлива
"ОМТ-Консалт": на АЗС чаще всего покупают сигареты, кондитерские изделия и чай
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости.
Российские автомобилисты на заправках в 2025 году, кроме топлива, чаще всего покупали сигареты, кондитерские изделия, кофе и чай, такими данными поделились с РИА Новости в "ОМТ-Консалт
".
"Наибольшим спросом пользуются продукты питания и напитки (категория FOOD), а абсолютными лидерами внутри всего ассортимента являются табачные изделия и кондитерка, а также кофе и другие напитки из формата кафе", - ответили аналитики на вопрос о самых популярных товарах в нетопливном сегменте в 2025 году.
Отмечается, что структура продаж сопутствующих товаров и услуг на заправках состоит из категории "Еда и напитки", включающей по методологии исследования и табак, и категории "Кафе". В первой категории лидерами являются табачные изделия (39%), кондитерские изделия (20%), вода (13%), энергетические напитки (7%), сладкие газированные напитки и холодный чай или кофе (7%).
Внутри категории "Кафе" самыми популярными товарами являются горячий кофе или чай (75%) и готовая еда (25%).
По данным "ОМТ-Консалт", доля выручки от продажи сопутствующих товаров и услуг на российских АЗС составляет от 3,7% до 4,1% от общей. Этот показатель существенно меньше, чем в странах Европы
и США
. В этих регионах доля нетопливных продаж в среднем достигает около 50% от общей выручки АЗС.