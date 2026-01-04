Эксперты назвали самые популярные товары на АЗС, кроме топлива

"Наибольшим спросом пользуются продукты питания и напитки (категория FOOD), а абсолютными лидерами внутри всего ассортимента являются табачные изделия и кондитерка, а также кофе и другие напитки из формата кафе", - ответили аналитики на вопрос о самых популярных товарах в нетопливном сегменте в 2025 году.