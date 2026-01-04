Аналитики подсчитали траты россиян на дорожные наборы для путешествий

https://ria.ru/20260104/ekonomika-2066393488.html
общество, новый год
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости.
Собрать минимальный дорожный набор для путешествий, куда входят пауэрбанк, сумочка, маска для сна и другие полезные в поездках предметы, обойдется в среднем в 3711 рублей, подсчитали
для РИА Новости аналитики "Атол".
"Так, внешние аккумуляторы, востребованные в длительных переездах и путешествиях, в среднем приобретали за 1 627 рублей, что на 7% дороже, чем в 2024 году. Спрос на портативные зарядные устройства вырос на 10%", - выяснили аналитики, изучив обезличенные данные продаж с 1 января по 25 декабря 2025 года.
Аксессуары для комфортного сна в дороге показали заметный рост интереса со стороны покупателей. Маски для сна в среднем стоили 371 рубль (–11% в годовом выражении), при этом количество покупок увеличилось на 39%. Подушки для путешествий приобретали за 698 рублей, что на 10% ниже значений 2024 года, а спрос на них вырос на 65%.
Спрос на несессеры, используемые для хранения косметики и дорожных мелочей, увеличился на 30%. Средний чек в этой категории практически не изменился – плюс 1% от 2024 года (813 рублей).
Гигиеническую помаду, востребованную в поездках в зимний период, в среднем покупали за 202 рубля, что на 4% дешевле, чем годом ранее. Спрос на увлажняющую помаду при этом вырос на 16%.