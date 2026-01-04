https://ria.ru/20260104/efimov-2066344141.html
Ефимов: в отделке станции "Звенигородская" используют сибирский гранит
Сибирский гранит используют в отделке станции метро "Звенигородская", расположенной на Рублево-Архангельской линии московского метро, сообщил заммэра столицы по РИА Новости, 04.01.2026
москва
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Сибирский гранит используют в отделке станции метро "Звенигородская", расположенной на Рублево-Архангельской линии московского метро, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В сообщении уточняется, что на станции проводят архитектурно-отделочные работы, платформу планируют оформить монохромными цветами. Основную часть рабочие сделают светлой, путевые стены будут темными.
"На пол в общей сложности уже уложено около пяти тысяч плит. Для этого используется гранит сибирского месторождения. Параллельно ведется укладка камня отечественного производства на цоколь путевых стен. В общей сложности архитектурно-отделочные работы в пассажирских и служебных помещениях выполнены на 36 процентов", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Станцию метро "Звенигородская" возводят в районе Хорошево-Мневники. Ее строят возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда. Протяженность самой Рублево-Архангельской линии составит более 27 километров, добавляется в пресс-релизе.
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман отметил, что весь цикл производства изделий, в том числе сырья, для станции полностью отечественный.
"В облицовке колонн платформы также используются модульные многослойные панели, изготавливаемые по индивидуально разработанной производственной технологии, сложных геометрических форм и конфигураций с текстурированным лицевым слоем с тактильным и визуальным эффектом бархатного полотна", - уточнил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился, что на станции метро "Народное Ополчение" завершилась архитектурная отделка.