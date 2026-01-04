В Самарской области восстановили движение на федеральных дорогах

САМАРА, 4 янв - РИА Новости. Транспорт возобновил движение на участках федеральных дорог М-5, Р-229 и А-300 в Самарской области после метели, закрытым для движения всего транспорта остается только один участок трассы М-5, сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
Ограничения на трех федеральных дорогах вводились из-за сильного снега, метели и ограниченной видимости.
"Ограничения на федеральных дорогах в Самарской области сняты. Продлено ограничение для всех видов транспортных средств на участке с 98-го по 129-й километр трассы М-5 "Урал" (подъезд к Оренбургу в границах региона)", - говорится в сообщении минтранса региона.
Уточняется, что ограничения сняты на участках дорог М-5 "Урал", Р-229 "Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград" и трассы А-300 "Самара - Большая Черниговка". Там транспорт пропускают группами по пять-шесть единиц, это позволит предотвратить заторы и обеспечить безопасное движение на трассах, отметили в региональном минтрансе.