Движение по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области восстановили после ДТП - РИА Новости, 04.01.2026
14:55 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/dvizhenie-2066349403.html
Движение по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области восстановили после ДТП
Движение по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области восстановили после ДТП - РИА Новости, 04.01.2026
Движение по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области восстановили после ДТП
Движение по трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области, которое было затруднено из-за массовой аварии, восстановлено, сообщает Госавтоинспекция... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T14:55:00+03:00
2026-01-04T14:55:00+03:00
происшествия
аксайский район
ростовская область
renault s.a
renault clio
mercedes
audi a8
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066338352_0:9:1280:729_1920x0_80_0_0_7c57c41636519d6d1c57af0490e30267.jpg
https://ria.ru/20260104/tatarstan-2066341455.html
аксайский район
ростовская область
происшествия, аксайский район, ростовская область, renault s.a, renault clio, mercedes, audi a8
Происшествия, Аксайский район, Ростовская область, Renault S.A, Renault Clio, Mercedes, Audi A8
Движение по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области восстановили после ДТП

Движение по трассе М-4 "Дон" Ростовской области восстановили после массовом ДТП

© Фото : прокуратура Ростовской областиПоследствия ДТП в Ростовской области
Последствия ДТП в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : прокуратура Ростовской области
Последствия ДТП в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 янв - РИА Новости. Движение по трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области, которое было затруднено из-за массовой аварии, восстановлено, сообщает Госавтоинспекция региона.
"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
Авария произошла в воскресенье утром на 1042-м километре трассы М-4 "Дон" в районе поселка Красный Колос. По данным полиции, водитель автомобиля Mercedes-Benz в составе автопоезда не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Audi, движущийся впереди в попутном направлении. Последний по инерции столкнулся с двумя Renault Logan и Lada Vesta, которые остановились из-за прошедшего ранее ДТП. Погибли водители обоих Renault и два пассажира, еще четыре человека пострадали.
Движение по трассе на юг было затруднено.
ПроисшествияАксайский районРостовская областьRenault S.ARenault ClioMercedesAudi A8
 
 
