Движение по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области затруднено после ДТП
Движение по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области затруднено после ДТП - РИА Новости, 04.01.2026
Движение по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области затруднено после ДТП
Движение по трассе М-4 "Дон" на юг затруднено в Аксайском районе Ростовской области из-за массового ДТП, сообщает Госавтоинспекция региона.
Движение по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области затруднено после ДТП
Движение по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области затруднено из-за массового ДТП
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 янв - РИА Новости.
Движение по трассе М-4 "Дон" на юг затруднено в Аксайском районе Ростовской области из-за массового ДТП, сообщает
Госавтоинспекция региона.
Ранее ГУМЧС региона сообщало, что на 1042-м километре трассы М-4 "Дон" в районе поселка Красный Колос столкнулись пять легковых автомобилей и большегруз. По предварительным данным, четыре человека погибли, ещё двое пострадали.
"На 1042-м километре + 160 м автомобильной дороги "М-4 Дон" направление на юг, затруднено движение. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.
Водителям предложили выбирать альтернативные пути объезда через 1038-м километр "Северный обход города Аксай".