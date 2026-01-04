Пострадавших в ДТП на Кубани госпитализировали

КРАСНОДАР, 4 янв - РИА Новости. Пострадавшие в ДТП в Горячем Ключе на Кубани, где также погиб человек, госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
В госавтоинспекции Кубани сообщили в воскресенье вечером, что в Горячем Ключе 46-летний водитель Cherry не предоставил преимущество в движении и столкнулся с BMW, которым управлял 31-летний мужчина. Немецкая иномарка продолжила движение и врезалась в остановку общественного транспорта, где находилось трое человек. В результате ДТП на остановке погибла женщина, пострадали 15-летняя девушка и мужчина, а также водитель Cherry и пассажир BMW.
"В настоящее время пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает", - сообщили в прокуратуре.
Там также отмечали, что полицией возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
