Рейтинг@Mail.ru
Пострадавших в ДТП на Кубани госпитализировали - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/dtp-2066404369.html
Пострадавших в ДТП на Кубани госпитализировали
Пострадавших в ДТП на Кубани госпитализировали - РИА Новости, 04.01.2026
Пострадавших в ДТП на Кубани госпитализировали
Пострадавшие в ДТП в Горячем Ключе на Кубани, где также погиб человек, госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, сообщили в прокуратуре Краснодарского... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T22:15:00+03:00
2026-01-04T22:15:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066397114_0:131:1269:844_1920x0_80_0_0_ab557e4a84c851ed1db4285e7a89f748.jpg
https://ria.ru/20251119/krasnodar-2055943404.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066397114_0:0:1125:844_1920x0_80_0_0_6fbf26e1b4d4bd0efe64da8da18208e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, россия
Происшествия, Краснодарский край, Россия
Пострадавших в ДТП на Кубани госпитализировали

Пострадавших в ДТП в Горячем Ключе госпитализировали

© Фото : соцсетиНа месте ДТП в Горячем Ключе Краснодарского края
На месте ДТП в Горячем Ключе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : соцсети
На месте ДТП в Горячем Ключе Краснодарского края
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 4 янв - РИА Новости. Пострадавшие в ДТП в Горячем Ключе на Кубани, где также погиб человек, госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
В госавтоинспекции Кубани сообщили в воскресенье вечером, что в Горячем Ключе 46-летний водитель Cherry не предоставил преимущество в движении и столкнулся с BMW, которым управлял 31-летний мужчина. Немецкая иномарка продолжила движение и врезалась в остановку общественного транспорта, где находилось трое человек. В результате ДТП на остановке погибла женщина, пострадали 15-летняя девушка и мужчина, а также водитель Cherry и пассажир BMW.
"В настоящее время пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает", - сообщили в прокуратуре.
Там также отмечали, что полицией возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
ДТП на Ростовском шоссе в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Краснодаре две иномарки загорелись в ДТП с тремя машинами
19 ноября 2025, 10:50
 
ПроисшествияКраснодарский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала