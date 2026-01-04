Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших в ДТП в Ростовской области выросло до четырех - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 04.01.2026 (обновлено: 12:47 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/dtp-2066337792.html
Число пострадавших в ДТП в Ростовской области выросло до четырех
Число пострадавших в ДТП в Ростовской области выросло до четырех - РИА Новости, 04.01.2026
Число пострадавших в ДТП в Ростовской области выросло до четырех
Число пострадавших в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области выросло до четырех, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк МВД России. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T12:31:00+03:00
2026-01-04T12:47:00+03:00
происшествия
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066332045_0:328:2000:1453_1920x0_80_0_0_13561a8d14b71ec37a485f3951e7ab16.jpg
https://ria.ru/20260102/tailand-2066035333.html
https://ria.ru/20260104/dtp-2066290318.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066332045_50:0:1987:1453_1920x0_80_0_0_81fefca8a39ed5e98072d0ce58437aec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
Число пострадавших в ДТП в Ростовской области выросло до четырех

Число пострадавших в массовом ДТП в Ростовской области выросло до четырех

© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской областиПоследствия ДТП в Ростовской области
Последствия ДТП в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской области
Последствия ДТП в Ростовской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области выросло до четырех, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк МВД России.
Ранее ГУМЧС по региону сообщало, что на 1042-м километре трассы М-4 "Дон" в районе поселка Красный Колос столкнулись пять легковых автомобилей и большегруз. По предварительным данным, четыре человека погибли, ещё двое пострадали.
Полиция в Таиланде - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Таиланде в новогодние праздники в ДТП погибли более ста человек
2 января, 10:38
"В результате ДТП погибло четыре человека и еще четыре пострадало", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем марки "Мерседес Бенц", в составе автопоезда "Лаг", предварительно, двигаясь по левой полосе, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с транспортным средством "Ауди". От столкновения "Ауди" продолжила движение и допустила наезд на транспортные средства, остановившиеся в результате ранее случившегося ДТП.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Туристов, попавших в ДТП в Тульской области, отправили в Вологду
Вчера, 00:50
 
ПроисшествияРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала