https://ria.ru/20260104/dtp-2066337792.html
Число пострадавших в ДТП в Ростовской области выросло до четырех
Число пострадавших в ДТП в Ростовской области выросло до четырех - РИА Новости, 04.01.2026
Число пострадавших в ДТП в Ростовской области выросло до четырех
Число пострадавших в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области выросло до четырех, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк МВД России. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T12:31:00+03:00
2026-01-04T12:31:00+03:00
2026-01-04T12:47:00+03:00
происшествия
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066332045_0:328:2000:1453_1920x0_80_0_0_13561a8d14b71ec37a485f3951e7ab16.jpg
https://ria.ru/20260102/tailand-2066035333.html
https://ria.ru/20260104/dtp-2066290318.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066332045_50:0:1987:1453_1920x0_80_0_0_81fefca8a39ed5e98072d0ce58437aec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
Число пострадавших в ДТП в Ростовской области выросло до четырех
Число пострадавших в массовом ДТП в Ростовской области выросло до четырех
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области выросло до четырех, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк МВД России.
Ранее ГУМЧС по региону сообщало, что на 1042-м километре трассы М-4 "Дон" в районе поселка Красный Колос столкнулись пять легковых автомобилей и большегруз. По предварительным данным, четыре человека погибли, ещё двое пострадали.
"В результате ДТП погибло четыре человека и еще четыре пострадало", - говорится в Telegram-канале
ведомства.
Отмечается, что водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем марки "Мерседес Бенц", в составе автопоезда "Лаг
", предварительно, двигаясь по левой полосе, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с транспортным средством "Ауди". От столкновения "Ауди" продолжила движение и допустила наезд на транспортные средства, остановившиеся в результате ранее случившегося ДТП.
По данному факту возбуждено уголовное дело.