Число пострадавших в ДТП в Ростовской области выросло до четырех

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области выросло до четырех, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк МВД России.

Ранее ГУМЧС по региону сообщало, что на 1042-м километре трассы М-4 "Дон" в районе поселка Красный Колос столкнулись пять легковых автомобилей и большегруз. По предварительным данным, четыре человека погибли, ещё двое пострадали.