Рейтинг@Mail.ru
Дотком раскритиковал атаку США на Венесуэлу - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:00 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/dotkom-2066304132.html
Дотком раскритиковал атаку США на Венесуэлу
Дотком раскритиковал атаку США на Венесуэлу - РИА Новости, 04.01.2026
Дотком раскритиковал атаку США на Венесуэлу
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил на фоне атаки США на Каракас, что Запад потерян, и единственным... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T05:00:00+03:00
2026-01-04T05:00:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
каракас
николас мадуро
ким дотком (шмитц)
дональд трамп
megaupload
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065414762_0:114:1756:1102_1920x0_80_0_0_1b5ac4db3e86f8518e37aaf6e87a9168.jpg
https://ria.ru/20260104/venesuela-2066302428.html
https://ria.ru/20260104/ssha-2066300903.html
сша
венесуэла
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065414762_69:0:1688:1214_1920x0_80_0_0_264d9d3d172bcc90718c91fa57bbe458.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, каракас, николас мадуро, ким дотком (шмитц), дональд трамп, megaupload, фбр, оон
В мире, США, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро, Ким Дотком (Шмитц), Дональд Трамп, Megaupload, ФБР, ООН
Дотком раскритиковал атаку США на Венесуэлу

Дотком: многополярность является единственным выходом после атаки на Венесуэлу

© AP Photo / New Zealand Herald/Jason OxenhamКим Дотком
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / New Zealand Herald/Jason Oxenham
Ким Дотком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил на фоне атаки США на Каракас, что Запад потерян, и единственным выходом остается многополярность.
По его словам, США представляют преступный режим. Шмитц рассуждает, что Штаты спровоцировали военные действия на Украине, при этом проиграли "прокси-войну против России". Шмитц также обвинил США в том, что они "сменили режим" в Венесуэле из-за ее запасов нефти.
Человек держит флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Глава МИД Венесуэлы заявил, что атака США нарушила мир в Латинской Америке
Вчера, 04:17
"Запад потерян. Многополярность – единственный выход", - написал он в соцсети X.
Немецко-финский предприниматель Ким Дотком ранее попадал в поле внимания ФБР, в том числе был задержан по запросу бюро и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. Сам Ким Дотком называл обвинения в свой адрес предвзятыми. США требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он проживает с 2010 года и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН, оно пройдет 5 января.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
СМИ: США считали отставку Мадуро основным планом по Венесуэле
Вчера, 03:32
 
В миреСШАВенесуэлаКаракасНиколас МадуроКим Дотком (Шмитц)Дональд ТрампMegauploadФБРООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала