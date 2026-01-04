Рейтинг@Mail.ru
Детям, чьи тела нашли в Усть-Илимске, были нанесены ножевые ранения
11:19 04.01.2026 (обновлено: 20:36 04.01.2026)
Детям, чьи тела нашли в Усть-Илимске, были нанесены ножевые ранения
Детям, чьи тела нашли в Усть-Илимске, были нанесены ножевые ранения
Двум детям, чьи тела были обнаружены в одной из квартир города Усть-Илимска Иркутской области, были нанесены ножевые ранения, в убийстве подозревается их отец,... РИА Новости, 04.01.2026
происшествия
усть-илимск
иркутская область
игорь кобзев
карл маркс
происшествия, усть-илимск, иркутская область, игорь кобзев, карл маркс
Происшествия, Усть-Илимск, Иркутская область, Игорь Кобзев, Карл Маркс, Крушение вертолета в Дагестане
Детям, чьи тела нашли в Усть-Илимске, были нанесены ножевые ранения

Двум детям, чьи тела нашли в Усть-Илимске, были нанесены ножевые ранения

Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ИРКУТСК, 4 янв — РИА Новости. Двум детям, чьи тела были обнаружены в одной из квартир города Усть-Илимска Иркутской области, были нанесены ножевые ранения, в убийстве подозревается их отец, который также нанес себе ножевые ранения, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.
Ночью 3 января в Усть-Илимске в квартире дома на улице Карла Маркса были обнаружены тела двоих детей шести и восьми лет с признаками насильственной смерти. В преступлении подозревается их отец. Предположительно, мотивом стала ревность: накануне происшествия между супругами произошел конфликт и женщина уехала к матери.
"Ночью мужчина нанес множественные ножевые ранения детям, после чего нанес ножевое ранение себе. К тому моменту, когда сотрудники полиции проникли в квартиру, дети погибли. Сам мужчина скончался в больнице", — написал Кобзев в Telegram-канале.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух малолетних.
Работа СК РФ на месте гибели женщины на предприятии Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Кузбассе возбудили дело после гибели женщины на предприятии
3 января, 11:49
 
Происшествия, Усть-Илимск, Иркутская область, Игорь Кобзев, Карл Маркс
 
 
