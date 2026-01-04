https://ria.ru/20260104/deti-2066329733.html
Детям, чьи тела нашли в Усть-Илимске, были нанесены ножевые ранения
Детям, чьи тела нашли в Усть-Илимске, были нанесены ножевые ранения - РИА Новости, 04.01.2026
Детям, чьи тела нашли в Усть-Илимске, были нанесены ножевые ранения
Двум детям, чьи тела были обнаружены в одной из квартир города Усть-Илимска Иркутской области, были нанесены ножевые ранения, в убийстве подозревается их отец,... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T11:19:00+03:00
2026-01-04T11:19:00+03:00
2026-01-04T20:36:00+03:00
происшествия
усть-илимск
иркутская область
игорь кобзев
карл маркс
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20260103/kuzbass-2066167641.html
усть-илимск
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
Детям, чьи тела нашли в Усть-Илимске, были нанесены ножевые ранения
Двум детям, чьи тела нашли в Усть-Илимске, были нанесены ножевые ранения