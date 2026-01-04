https://ria.ru/20260104/chelovek-2066331059.html
В Ростовской области произошло массовое ДТП, есть погибшие
В Ростовской области произошло массовое ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 04.01.2026
В Ростовской области произошло массовое ДТП, есть погибшие
Четыре человека погибли при столкновении пяти легковушек и большегруза в Ростовской области, сообщило региональное управление МЧС. РИА Новости, 04.01.2026
Массовое ДТП на трассе М4 в Ростовской области
Массовое смертельное ДТП на трассе М4 в Ростовской области. По данным SHOT, причиной мог стать гололед. Из-за массовой аварии движение на трассе М4 «Дон» ограничено. Автомобили встали в пробку. Начальник ГУ МВД России по Ростовской области выехал на место крупного ДТП.
