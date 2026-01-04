Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области произошло массовое ДТП, есть погибшие
11:33 04.01.2026 (обновлено: 15:06 04.01.2026)
В Ростовской области произошло массовое ДТП, есть погибшие
В Ростовской области произошло массовое ДТП, есть погибшие
Четыре человека погибли при столкновении пяти легковушек и большегруза в Ростовской области, сообщило региональное управление МЧС. РИА Новости, 04.01.2026
Массовое ДТП на трассе М4 в Ростовской области
Массовое смертельное ДТП на трассе М4 в Ростовской области. По данным SHOT, причиной мог стать гололед. Из-за массовой аварии движение на трассе М4 «Дон» ограничено. Автомобили встали в пробку. Начальник ГУ МВД России по Ростовской области выехал на место крупного ДТП.
В Ростовской области произошло массовое ДТП, есть погибшие

В Ростовской области четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе М-4 "Дон"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 янв — РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении пяти легковушек и большегруза в Ростовской области, сообщило региональное управление МЧС.
"По предварительным данным, четыре человека погибли", — говорится в заявлении.
Авария произошла на 1042-м километре трассы М-4 "Дон" в районе поселка Красный Колос в Аксайском районе. Как указали в областном главке МВД, автомобиль Mercedes-Benz в составе автопоезда не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в Audi. Последний по инерции столкнулся с Lada Vesta и двумя Renault Logan.
Уточнятся, что жертвами ДТП стали два водителя и два пассажира, еще четыре человека пострадали.
К ликвидации последствий привлекли 13 спасателей и четыре единицы техники.
Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
В КБР два человека погибли в ДТП с поездом
