Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В Ростовской области произошло массовое ДТП, есть погибшие

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 янв — РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении пяти легковушек и большегруза в Ростовской области, Четыре человека погибли при столкновении пяти легковушек и большегруза в Ростовской области, сообщило региональное управление МЧС.

"По предварительным данным, четыре человека погибли", — говорится в заявлении.

Авария произошла на 1042-м километре трассы М-4 "Дон" в районе поселка Красный Колос в Аксайском районе . Как указали в областном главке МВД, автомобиль Mercedes-Benz в составе автопоезда не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в Audi. Последний по инерции столкнулся с Lada Vesta и двумя Renault Logan.

Уточнятся, что жертвами ДТП стали два водителя и два пассажира, еще четыре человека пострадали.

К ликвидации последствий привлекли 13 спасателей и четыре единицы техники.