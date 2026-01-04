Вице-премьер Чехии поддержал действия США в Венесуэле

ПРАГА, 4 янв – РИА Новости. Действия США в Венесуэле были нестандартными, но и ситуация в этой стране была нестандартной, Действия США в Венесуэле были нестандартными, но и ситуация в этой стране была нестандартной, заявил в воскресенье первый вице-премьер и глава минпромторга Чехии Карел Гавличек.

« "Это (действия США Венесуэле – ред.) был нестандартный шаг, но, с другой стороны, ситуация в Венесуэле тоже нестандартная и уже давно таковой является. Я склонен считать, что мы ( Чехия – ред.) должны однозначно поддержать Соединенные Штаты", - заявил Гавличек, выступая в дискуссии на Чешском ТВ о ситуации в Венесуэле.

При этом Гавличек признал, что одним из мотивов действий США могла быть нефть, поскольку Венесуэла обладает крупнейшими в мире ее запасами.

« "Речь в данном случае шла и о нефти, но не только с точки зрения добычи, но и с точки зрения геополитической ситуации", - сказал Гавличек, напомнив при этом о сотрудничестве Венесуэлы с Россией Китаем . По словам Гавличека, президент США Дональд Трамп может использовать ситуацию для усиления давления на цену нефти на мировом рынке.

В свою очередь, другой участник дискуссии, глава парламентской франции входящего в состав правящей коалиции движения SPD ("Свобода и прямая демократия") Радим Фиала также отметил, что основной целью американского нападения на Венесуэлу могла быть именно нефть, а также геополитические интересы США.

"Я не могу это (нападение США на Венесуэлу – ред.) оправдать. Это было нарушением международного права", - сказал Фиала.

Он добавил, что нынешний режим в Венесуэле "действительно диктаторский", но он не согласен с предложенным методом решения проблем. "Это следует решать дипломатическим путем. В противном случае мы создаем опасный прецедент для любой другой агрессии в мире. Тем не менее, я рад, что Мадуро ушел", - отметил Фиала.

Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.

Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.