Вице-премьер Чехии поддержал действия США в Венесуэле - РИА Новости, 04.01.2026
20:38 04.01.2026
Вице-премьер Чехии поддержал действия США в Венесуэле
в мире
венесуэла
сша
чехия
николас мадуро
дональд трамп
петр павел
оон
венесуэла
сша
чехия
в мире, венесуэла, сша, чехия, николас мадуро, дональд трамп, петр павел, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Чехия, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Петр Павел, ООН, Удары США по Венесуэле
Вице-премьер Чехии поддержал действия США в Венесуэле

Глава Минпромторга Чехии Гавличек назвал действия США в Венесуэле нестандартными

© AP Photo / Matias DelacroixДым после взрыва в порту Ла-Гуайра, Венесуэла
Дым после взрыва в порту Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Дым после взрыва в порту Ла-Гуайра, Венесуэла
ПРАГА, 4 янв – РИА Новости. Действия США в Венесуэле были нестандартными, но и ситуация в этой стране была нестандартной, заявил в воскресенье первый вице-премьер и глава минпромторга Чехии Карел Гавличек.
«
"Это (действия США в Венесуэле – ред.) был нестандартный шаг, но, с другой стороны, ситуация в Венесуэле тоже нестандартная и уже давно таковой является. Я склонен считать, что мы (Чехия – ред.) должны однозначно поддержать Соединенные Штаты", - заявил Гавличек, выступая в дискуссии на Чешском ТВ о ситуации в Венесуэле.
При этом Гавличек признал, что одним из мотивов действий США могла быть нефть, поскольку Венесуэла обладает крупнейшими в мире ее запасами.
«
"Речь в данном случае шла и о нефти, но не только с точки зрения добычи, но и с точки зрения геополитической ситуации", - сказал Гавличек, напомнив при этом о сотрудничестве Венесуэлы с Россией и Китаем. По словам Гавличека, президент США Дональд Трамп может использовать ситуацию для усиления давления на цену нефти на мировом рынке.
В свою очередь, другой участник дискуссии, глава парламентской франции входящего в состав правящей коалиции движения SPD ("Свобода и прямая демократия") Радим Фиала также отметил, что основной целью американского нападения на Венесуэлу могла быть именно нефть, а также геополитические интересы США.
"Я не могу это (нападение США на Венесуэлу – ред.) оправдать. Это было нарушением международного права", - сказал Фиала.
Он добавил, что нынешний режим в Венесуэле "действительно диктаторский", но он не согласен с предложенным методом решения проблем. "Это следует решать дипломатическим путем. В противном случае мы создаем опасный прецедент для любой другой агрессии в мире. Тем не менее, я рад, что Мадуро ушел", - отметил Фиала.
Президент Чехии Петр Павел и премьер Андрей Бабиш пока никак не комментировали действия США в Венесуэле.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
В миреВенесуэлаСШАЧехияНиколас МадуроДональд ТрампПетр ПавелООНУдары США по Венесуэле
 
 
