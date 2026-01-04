Рейтинг@Mail.ru
"Салават Юлаев" подписал контракт с Бутузовым - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:46 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/butuzov-2066339028.html
"Салават Юлаев" подписал контракт с Бутузовым
"Салават Юлаев" подписал контракт с Бутузовым - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
"Салават Юлаев" подписал контракт с Бутузовым
Уфимский "Салават Юлаев" заключил контракт с нападающим Владимиром Бутузовым, сообщается в Telegram-канале команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T12:46:00+03:00
2026-01-04T12:46:00+03:00
хоккей
владимир бутузов
салават юлаев
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571008568_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5a3d3e9cbbf22be651540bdb1f9ae27d.jpg
https://ria.ru/20260104/andronov-2066337317.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571008568_124:0:1547:1067_1920x0_80_0_0_07f7f0a0cf20618f080f2824c5f5e274.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
владимир бутузов, салават юлаев, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Владимир Бутузов, Салават Юлаев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Салават Юлаев" подписал контракт с Бутузовым

"Салават Юлаев" заключил контракт с нападающим Бутузовым

© официальный сайт хоккейного клуба "Адмирал"Нападающий хоккейного клуба "Адмирал" Владимир Бутузов
Нападающий хоккейного клуба Адмирал Владимир Бутузов - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© официальный сайт хоккейного клуба "Адмирал"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" заключил контракт с нападающим Владимиром Бутузовым, сообщается в Telegram-канале команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с игроком, в декабре покинувшим новосибирскую "Сибирь", рассчитано до конца сезона. На пробном контракте в уфимской команде нападающий отметился заброшенной шайбой в трех встречах.
Бутузову 31 год. В текущем сезоне он провел 28 матчей в КХЛ, в которых набрал 3 очка (2 гола + 1 передача). Он выступал за "Сибирь" с 2013 по 2017 год, а затем с 2022 года. В составе новосибирского клуба провел 379 матчей, набрав 142 очка (68+74). Также в КХЛ он играл за владивостокский "Адмирал" и хабаровский "Амур".
Сергей Андронов - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Сергей Андронов завершил карьеру
Вчера, 12:27
 
ХоккейВладимир БутузовСалават ЮлаевКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Динамо Минск
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Наполи
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Юнайтед
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Автомобилист
    5
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Спартак Москва
    6
    7
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Ливерпуль
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бетис
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Болонья
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    ФК Париж
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Даллас
    Монреаль
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Атлетико Мадрид
    1
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Коламбус
    Питтсбург
    4
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Флорида
    Колорадо
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала