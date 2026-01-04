"Салават Юлаев" подписал контракт с Бутузовым

Бутузову 31 год. В текущем сезоне он провел 28 матчей в КХЛ, в которых набрал 3 очка (2 гола + 1 передача). Он выступал за "Сибирь" с 2013 по 2017 год, а затем с 2022 года. В составе новосибирского клуба провел 379 матчей, набрав 142 очка (68+74). Также в КХЛ он играл за владивостокский "Адмирал" и хабаровский "Амур".