"Салават Юлаев" подписал контракт с Бутузовым
"Салават Юлаев" подписал контракт с Бутузовым
Уфимский "Салават Юлаев" заключил контракт с нападающим Владимиром Бутузовым, сообщается в Telegram-канале команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 04.01.2026
хоккей
владимир бутузов
салават юлаев
континентальная хоккейная лига (кхл)
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" заключил контракт с нападающим Владимиром Бутузовым, сообщается в Telegram-канале команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с игроком, в декабре покинувшим новосибирскую "Сибирь", рассчитано до конца сезона. На пробном контракте в уфимской команде нападающий отметился заброшенной шайбой в трех встречах.
Бутузову 31 год. В текущем сезоне он провел 28 матчей в КХЛ, в которых набрал 3 очка (2 гола + 1 передача). Он выступал за "Сибирь" с 2013 по 2017 год, а затем с 2022 года. В составе новосибирского клуба провел 379 матчей, набрав 142 очка (68+74). Также в КХЛ он играл за владивостокский "Адмирал" и хабаровский "Амур".