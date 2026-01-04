Рейтинг@Mail.ru
Браташ стал главным тренером "Адмирала"
Хоккей
Хоккей
 
11:37 04.01.2026 (обновлено: 11:47 04.01.2026)
Браташ стал главным тренером "Адмирала"
Бывший главный тренер молодежной сборной России по хоккею Олег Браташ возглавил владивостокский "Адмирал", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной... РИА Новости Спорт, 04.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРоссийский хоккейный тренер Олег Браташ. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Бывший главный тренер молодежной сборной России по хоккею Олег Браташ возглавил владивостокский "Адмирал", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2026/27. Он сменил на этом посту Леонида Тамбиева, отправленного в отставку в декабре в связи с неудовлетворительными результатами команды. Позднее исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ильнур Гизатуллин.
В нынешнем регулярном чемпионате "Адмирал" с 33 очками в 39 матчах занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Браташу 59 лет. Последним местом работы специалиста был воронежский клуб Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) "Буран". Ранее он возглавлял тольяттинскую "Ладу" с момента возвращения команды в КХЛ в 2023 году. В первом сезоне после возвращения автозаводцы под руководством Браташа вышли в плей-офф с седьмого места в таблице Восточной конференции и уступили в первом раунде Кубка Гагарина омскому "Авангарду". В середине ноября 2024-го специалист покинул пост по обоюдному согласию сторон.
Ранее Браташ руководил олимпийской и молодежной сборными России. На клубном уровне он тренировал молодежные команды ярославского "Локомотива" и московского "Спартака". С "красно-белыми" специалист выиграл Кубок Харламова в сезоне-2013/14 и был признан лучшим тренером Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Также он занимал должность ассистента главного тренера основной команды "Локомотива" и работал тренером вратарей в петербургском СКА.
Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ
Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ
