Браташ стал главным тренером "Адмирала"

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Бывший главный тренер молодежной сборной России по хоккею Олег Браташ возглавил владивостокский "Адмирал", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2026/27. Он сменил на этом посту Леонида Тамбиева, отправленного в отставку в декабре в связи с неудовлетворительными результатами команды. Позднее исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ильнур Гизатуллин.

В нынешнем регулярном чемпионате "Адмирал" с 33 очками в 39 матчах занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Браташу 59 лет. Последним местом работы специалиста был воронежский клуб Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) "Буран". Ранее он возглавлял тольяттинскую "Ладу" с момента возвращения команды в КХЛ в 2023 году. В первом сезоне после возвращения автозаводцы под руководством Браташа вышли в плей-офф с седьмого места в таблице Восточной конференции и уступили в первом раунде Кубка Гагарина омскому "Авангарду". В середине ноября 2024-го специалист покинул пост по обоюдному согласию сторон.