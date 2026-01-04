https://ria.ru/20260104/bratash-2066331546.html
Браташ стал главным тренером "Адмирала"
Браташ стал главным тренером "Адмирала" - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Браташ стал главным тренером "Адмирала"
Бывший главный тренер молодежной сборной России по хоккею Олег Браташ возглавил владивостокский "Адмирал", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной... РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T11:37:00+03:00
2026-01-04T11:37:00+03:00
2026-01-04T11:47:00+03:00
хоккей
континентальная хоккейная лига (кхл)
адмирал
олег браташ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868581386_0:113:912:626_1920x0_80_0_0_61245a38cae57fa27aeab16424f9f4f5.jpg
https://ria.ru/20260104/kuchera-2066326986.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868581386_0:27:912:711_1920x0_80_0_0_da218531798f63b48ef9d433d0c56481.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
континентальная хоккейная лига (кхл), адмирал, олег браташ
Хоккей, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Адмирал, Олег Браташ
Браташ стал главным тренером "Адмирала"
Олег Браташ возглавил "Адмирал"
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Бывший главный тренер молодежной сборной России по хоккею Олег Браташ возглавил владивостокский "Адмирал", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2026/27. Он сменил на этом посту Леонида Тамбиева, отправленного в отставку в декабре в связи с неудовлетворительными результатами команды. Позднее исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ильнур Гизатуллин.
В нынешнем регулярном чемпионате "Адмирал" с 33 очками в 39 матчах занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Браташу 59 лет. Последним местом работы специалиста был воронежский клуб Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) "Буран". Ранее он возглавлял тольяттинскую "Ладу" с момента возвращения команды в КХЛ в 2023 году. В первом сезоне после возвращения автозаводцы под руководством Браташа вышли в плей-офф с седьмого места в таблице Восточной конференции и уступили в первом раунде Кубка Гагарина омскому "Авангарду". В середине ноября 2024-го специалист покинул пост по обоюдному согласию сторон.
Ранее Браташ руководил олимпийской и молодежной сборными России. На клубном уровне он тренировал молодежные команды ярославского "Локомотива" и московского "Спартака". С "красно-белыми" специалист выиграл Кубок Харламова в сезоне-2013/14 и был признан лучшим тренером Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Также он занимал должность ассистента главного тренера основной команды "Локомотива" и работал тренером вратарей в петербургском СКА.