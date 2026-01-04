Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области ПВО уничтожила 11 беспилотников - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/bespilotniki-2066379866.html
В Калужской области ПВО уничтожила 11 беспилотников
В Калужской области ПВО уничтожила 11 беспилотников - РИА Новости, 04.01.2026
В Калужской области ПВО уничтожила 11 беспилотников
Силами ПВО уничтожены 11 БПЛА в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T18:45:00+03:00
2026-01-04T18:45:00+03:00
безопасность
калужская область
жуковский
кировское (донецкая область)
владислав шапша
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_0:114:3086:1850_1920x0_80_0_0_be53601e4ee12239f37103f86b26d40e.jpg
https://ria.ru/20260102/pvo-2066045762.html
калужская область
жуковский
кировское (донецкая область)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_746ffefb4d257f3176b1c2e45a2569bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, калужская область, жуковский, кировское (донецкая область), владислав шапша, украина, вооруженные силы украины
Безопасность, Калужская область, Жуковский, Кировское (Донецкая область), Владислав Шапша, Украина, Вооруженные силы Украины
В Калужской области ПВО уничтожила 11 беспилотников

Шапша: средства ПВО Минобороны уничтожили над Калужской областью 11 дронов ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный дивизион
Зенитный ракетный дивизион - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный дивизион. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены 11 БПЛА в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.
«
"Сегодня днем силами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территориями Жуковского, Кировского, Козельского, Малоярославецкого, Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине города Калуги", - написал губернатор в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что на местах работают оперативные группы, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
ПВО за неделю сбила 1662 беспилотника
2 января, 12:18
 
БезопасностьКалужская областьЖуковскийКировское (Донецкая область)Владислав ШапшаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала