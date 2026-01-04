https://ria.ru/20260104/bespilotniki-2066379866.html
В Калужской области ПВО уничтожила 11 беспилотников
В Калужской области ПВО уничтожила 11 беспилотников - РИА Новости, 04.01.2026
В Калужской области ПВО уничтожила 11 беспилотников
Силами ПВО уничтожены 11 БПЛА в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 04.01.2026
В Калужской области ПВО уничтожила 11 беспилотников
Шапша: средства ПВО Минобороны уничтожили над Калужской областью 11 дронов ВСУ