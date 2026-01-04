Рейтинг@Mail.ru
Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 04.01.2026 (обновлено: 16:44 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/bespilotniki-2066363716.html
Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву
Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 04.01.2026
Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву
Уничтожены два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T16:41:00+03:00
2026-01-04T16:44:00+03:00
москва
сергей собянин
украина
вооруженные силы украины
беспилотники
вооруженные силы рф
пво
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_468f617396ea16751fcd203222cfd6a4.jpg
https://ria.ru/20260102/pvo-2066045762.html
москва
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_b7048986ec05866f24356cc63d7de283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, украина, вооруженные силы украины, беспилотники, вооруженные силы рф, пво, россия
Москва, Сергей Собянин, Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники, Вооруженные силы РФ, ПВО, Россия
Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву

Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили еще два летевших на Москву беспилотника

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФу
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФу - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Уничтожены два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«
"Уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин на платформе Max.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
ПВО за неделю сбила 1662 беспилотника
2 января, 12:18
 
МоскваСергей СобянинУкраинаВооруженные силы УкраиныБеспилотникиВооруженные силы РФПВОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала