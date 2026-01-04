https://ria.ru/20260104/bespilotniki-2066363716.html
Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву
Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 04.01.2026
Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву
Уничтожены два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T16:41:00+03:00
2026-01-04T16:41:00+03:00
2026-01-04T16:44:00+03:00
москва
сергей собянин
украина
вооруженные силы украины
беспилотники
вооруженные силы рф
пво
россия
москва
украина
россия
Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву
Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили еще два летевших на Москву беспилотника