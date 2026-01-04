Рейтинг@Mail.ru
21:34 04.01.2026
В Бельгии 17 человек пострадали в результате конфликта в ТЦ
В Бельгии 17 человек пострадали в результате конфликта в ТЦ
В Бельгии 17 человек пострадали в результате конфликта в ТЦ

© РИА Новости / Виктория ИвановаСотрудники бельгийской полиции
© РИА Новости / Виктория Иванова
Сотрудники бельгийской полиции. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 янв - РИА Новости. В результате конфликта в торговом центре в Бельгии с распылением газового баллончика 17 человек пострадали, четверо попали в больницу, сообщает издание Sudinfo.
По информации полиции, в ТЦ города Вийнегем провинции Антверпен поссорились две женщины и семейная пара с ребенком. После словесной перепалки одна из участниц распылила в помещении баллончик с перцовым газом. Пострадали 17 человек - им медики оказали помощь на месте, но четверо пострадавших все же были позднее госпитализированы.
Две женщины были задержаны, полиция проводит расследование.
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Демонстранты в Брюсселе заявили о растущем расизме в Бельгии и ЕС
23 марта 2025, 20:31
 
ПроисшествияБельгияАнтверпенВ мире
 
 
