В Бельгии 17 человек пострадали в результате конфликта в ТЦ
В Бельгии 17 человек пострадали в результате конфликта в ТЦ - РИА Новости, 04.01.2026
В Бельгии 17 человек пострадали в результате конфликта в ТЦ
В результате конфликта в торговом центре в Бельгии с распылением газового баллончика 17 человек пострадали, четверо попали в больницу, сообщает издание Sudinfo. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T21:34:00+03:00
2026-01-04T21:34:00+03:00
2026-01-04T21:34:00+03:00
происшествия
бельгия
антверпен
в мире
бельгия
антверпен
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139487/56/1394875695_86:0:1195:832_1920x0_80_0_0_26e8acef9c2744ab13a1600fe36ec3a4.jpg
В Бельгии 17 человек пострадали в результате конфликта в ТЦ
Из-за конфликта в бельгийском ТЦ 17 человек пострадали, 4 госпитализированы